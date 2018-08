JC Limpadora vence ‘rodada dupla’ e segue 100%

O JC Limpadora venceu seus dois jogos neste fim de semana e, com isso, se manteve com 100% de aproveitamento no Campeonato Interno de Futebol Minicampo do Flamengo. A equipe lidera a categoria Jovens, que teve duas rodadas entre sábado e domingo.

Neste sábado, pela quinta rodada, o time venceu o Ameripesca por 3 a 2. O JC Limpadora voltou a campo no dia seguinte, para a disputa da sexta rodada, e goleou o Irriga Ação por 5 a 1. O líder tem 12 pontos na classificação, três a mais que o segundo colocado Kintal Lanches.

No Campeonato de Minicampo do Veteranos, houve empate no duelo entre os dois melhores classificados da categoria Master, neste sábado. O líder Acapulco ficou no 2 a 2 com o Hitscolor, em jogo válido pela sétima rodada. As duas equipes seguem no topo da tabela, com um ponto de diferença entre elas: 17 contra 16.

A competição interna do Iate Clube, por outro lado, teve mudança na ponta. Neste domingo, o Instituto Odair Dias/Conceito bateu o Shopping Utilidade por 2 a 1 e tirou a primeira posição do Têxtil PBS, que perdeu do Z Sport no mesmo dia, por 5 a 2. As partidas foram válidas pela sexta rodada.

No Clube do Bosque, em confronto direto pela liderança, o Algiz/Next derrotou o Z Sport por 8 a 5 e pulou da segunda para a primeira colocação. Os times se enfrentaram neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Esquilo de Futebol Society.

CLUBE VETERANOS

7ª rodada do Campeonato de Minicampo

Gonzaga Engenharia 2 x 1 Não+Pelo (Master)

Distema Decorações 2 x 1 Help Parafusos (Master)

Odonto Minas 0 x 1 Pro Ar Condicionado (Sênior)

Microgestão Sistemas 2 x 1 Bar do Zé Carlos (Sênior)

Óptica Optilar 4 x 3 Ecosu Sucatas (Intermediária)

Supermercado Pérola 5 x 2 Joia Calçados (Intermediária)

Atlanta Rolamentos 1 x 6 São Lucas Saúde (Intermediária)

Z Sport 3 x 3 Stock do Chopp (Intermediária)

Rodonaves Transportes 7 x 9 Tabatex Têxtil (Master)

Hitscolor 2 x 2 Acapulco Imóveis (Master)

Posto São Vito 5 x 4 Casa do Construtor (Sênior)

Status Representações 3 x 1 MSX Construtora (Sênior)

FLAMENGO FUTEBOL CLUBE

5ª rodada do Campeonato Interno de Futebol Minicampo

JC Limpadora 3 x 2 Ameripesca (Jovem)

Jornal de Nova Odessa 1 x 2 Restaurante Sushidô (Jovem)

Kintal Lanches 8 x 1 Açaí Energia (Jovem)

Burg’s Hamburgueria 2 x 1 Irriga Ação (Jovem)

Supermercados Pague Menos 0 x 5 Dellante/Toque Divino Colchões (Intermediária)

Miranda Serralheria/Estúdio Cimbre 7 x 6 Vasos São Vito/Multi Pontos Bordados (Intermediária)

Restaurante Lê Pettit/Top Collor 6 x 2 Ironbody Suplementos/Villa Roxa Açaí (Intermediária)

A&J Lavanderia/Cimentolit 4 x 2 Rama Distribuidora/Remiah (Intermediária)

Loom Arquitetura/Marcenaria Paparotti 4 x 2 ES Corretora Seguros/Santarosa (Intermediária)

RNG Transportes 4 x 4 Mark Freios (Sênior)

São Lucas Saúde 2 x 3 Dino Automóveis/JDM Escritório Contábil (Sênior)

Colin’s Ferramentas/Transp. Zapia 3 x 9 Red Hot Comunicação (Sênior)

Ecosu Sucatas 1 x 3 Marcos Magazine (Sênior)

Blue Blood Jeans 3 x 4 Agropet Mineiro/KZA9 Tintas (Sênior)

Ameristamp 0 x 8 Americana Guinchos/Marcsteel (Super Sênior)

Biscoitam/Sorvetes Naturais 4 x 2 Restaurante Prato Quente (Super Sênior)

Supermercados Pague Menos 6 x 3 MontaFarma/HD Visual (Super Sênior)

Pastelaria do Porfírio/Verona Automóveis 5 x 2 Fassina Sports (Super Sênior)

Bolsavel 6 x 5 Samuel Veículos (Super Sênior)

Z Sport x Ecosu Sucatas (Feminino)

6ª rodada do Campeonato Interno de Futebol Minicampo

Restaurante Sushidô 3 x 5 Kintal Lanches (Jovem)

Irriga Ação 1 x 5 JC Limpadora (Jovem)

Jornal de Nova Odessa 4 x 5 Ameripesca (Jovem)

Burg’s Hamburgueria 3 x 6 Açaí Energia (Jovem)

IATE CLUBE

6ª rodada do Campeonato Pedro Casagrande e Vail de Campos

Categoria Livre

Peptan 6 x 3 Ótica Auge

New Sport 2 x 2 Vistoria São Paulo

Factoplast 6 x 3 Asa Vita

Instituto Odair Dias/Conceito 2 x 1 Shopping Utilidade

Z Sport 5 x 2 Têxtil PBS

CLUBE DO BOSQUE

6ª rodada do Campeonato Esquilo de Futebol Society

Categoria Livre

Tatu 5 x 4 Líder Contábil

Z Sport 5 x 8 Algiz/Next

Castor Society 3 x 12 Armec