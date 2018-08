JC Limpadora segue 100% no campeonato do Flamengo

O JC Limpadora venceu seus dois jogos neste fim de semana e, com isso, se manteve com 100% de aproveitamento no Campeonato Interno de Futebol Minicampo do Flamengo. A equipe lidera a categoria Jovens, que teve duas rodadas entre sábado e domingo.

Neste sábado, pela quinta rodada, o time venceu o Ameripesca por 3 a 2. O JC Limpadora voltou a campo no dia seguinte, para a disputa da sexta rodada, e goleou o Irriga Ação por 5 a 1. O líder tem 12 pontos na classificação, três a mais que o segundo colocado Kintal Lanches.

No Campeonato de Minicampo do Veteranos, houve empate no duelo entre os dois melhores classificados da categoria Master, neste sábado. O líder Acapulco ficou no 2 a 2 com o Hitscolor, em jogo válido pela sétima rodada. As duas equipes seguem no topo da tabela, com um ponto de diferença entre elas: 17 contra 16.

A competição interna do Iate Clube, por outro lado, teve mudança na ponta. Neste domingo, o Instituto Odair Dias/Conceito bateu o Shopping Utilidade por 2 a 1 e tirou a primeira posição do Têxtil PBS, que perdeu do Z Sport no mesmo dia, por 5 a 2. As partidas foram válidas pela sexta rodada.

No Clube do Bosque, em confronto direto pela liderança, o Algiz/Next derrotou o Z Sport por 8 a 5 e pulou da segunda para a primeira colocação. Os times se enfrentaram neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Esquilo de Futebol Society.

RESULTADOS DOS JOGOS DO FIM DE SEMANA

CLUBE VETERANOS

7ª rodada do Campeonato de Minicampo

Gonzaga Engenharia 2 x 1 Não+Pelo (Master)

Distema Decorações 2 x 1 Help Parafusos (Master)

Odonto Minas 0 x 1 Pro Ar Condicionado (Sênior)

Microgestão Sistemas 2 x 1 Bar do Zé Carlos (Sênior)

Óptica Optilar 4 x 3 Ecosu Sucatas (Intermediária)

Supermercado Pérola 5 x 2 Joia Calçados (Intermediária)

Atlanta Rolamentos 1 x 6 São Lucas Saúde (Intermediária)

Z Sport 3 x 3 Stock do Chopp (Intermediária)

Rodonaves Transportes 7 x 9 Tabatex Têxtil (Master)

Hitscolor 2 x 2 Acapulco Imóveis (Master)

Posto São Vito 5 x 4 Casa do Construtor (Sênior)

Status Representações 3 x 1 MSX Construtora (Sênior)

FLAMENGO FUTEBOL CLUBE

5ª rodada do Campeonato Interno de Futebol Minicampo

JC Limpadora 3 x 2 Ameripesca (Jovem)

Jornal de Nova Odessa 1 x 2 Restaurante Sushidô (Jovem)

Kintal Lanches 8 x 1 Açaí Energia (Jovem)

Burg’s Hamburgueria 2 x 1 Irriga Ação (Jovem)

Supermercados Pague Menos 0 x 5 Dellante/Toque Divino Colchões (Intermediária)

Miranda Serralheria/Estúdio Cimbre 7 x 6 Vasos São Vito/Multi Pontos Bordados (Intermediária)

Restaurante Lê Pettit/Top Collor 6 x 2 Ironbody Suplementos/Villa Roxa Açaí (Intermediária)

A&J Lavanderia/Cimentolit 4 x 2 Rama Distribuidora/Remiah (Intermediária)

Loom Arquitetura/Marcenaria Paparotti 4 x 2 ES Corretora Seguros/Santarosa (Intermediária)

RNG Transportes 4 x 4 Mark Freios (Sênior)

São Lucas Saúde 2 x 3 Dino Automóveis/JDM Escritório Contábil (Sênior)

Colin’s Ferramentas/Transp. Zapia 3 x 9 Red Hot Comunicação (Sênior)

Ecosu Sucatas 1 x 3 Marcos Magazine (Sênior)

Blue Blood Jeans 3 x 4 Agropet Mineiro/KZA9 Tintas (Sênior)

Ameristamp 0 x 8 Americana Guinchos/Marcsteel (Super Sênior)

Biscoitam/Sorvetes Naturais 4 x 2 Restaurante Prato Quente (Super Sênior)

Supermercados Pague Menos 6 x 3 MontaFarma/HD Visual (Super Sênior)

Pastelaria do Porfírio/Verona Automóveis 5 x 2 Fassina Sports (Super Sênior)

Bolsavel 6 x 5 Samuel Veículos (Super Sênior)

Z Sport x Ecosu Sucatas (Feminino)

6ª rodada do Campeonato Interno de Futebol Minicampo

Restaurante Sushidô 3 x 5 Kintal Lanches (Jovem)

Irriga Ação 1 x 5 JC Limpadora (Jovem)

Jornal de Nova Odessa 4 x 5 Ameripesca (Jovem)

Burg’s Hamburgueria 3 x 6 Açaí Energia (Jovem)

IATE CLUBE

6ª rodada do Campeonato Pedro Casagrande e Vail de Campos

Categoria Livre

Peptan 6 x 3 Ótica Auge

New Sport 2 x 2 Vistoria São Paulo

Factoplast 6 x 3 Asa Vita

Instituto Odair Dias/Conceito 2 x 1 Shopping Utilidade

Z Sport 5 x 2 Têxtil PBS

CLUBE DO BOSQUE

6ª rodada do Campeonato Esquilo de Futebol Society

Categoria Livre

Tatu 5 x 4 Líder Contábil

Z Sport 5 x 8 Algiz/Next

Castor Society 3 x 12 Armec