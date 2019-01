Jardine mantém suspense sobre nova formação

Desde que o São Paulo voltou ao batente, na quinta-feira da última semana, o técnico André Jardine tem promovido treinos intensos, focados em posse de bola e precisão de passes. Mas, por uma série de razões, ainda não deu muitas pistas da formação titular que pretende levar a campo no primeiro teste da temporada 2019, na quinta-feira, contra o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, pela Florida Cup.

Até aqui, foram quatro dias de trabalho, sendo três já contando com todos do elenco, e um de viagem até os Estados Unidos. Nos dois primeiros, o treinador não contava com Arboleda, Diego Souza, Everton, Hernanes, Nenê e Tréllez, liberados para se apresentar diretamente em Orlando, onde a delegação desembarcou na noite de sexta. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net / Divulgação

O único esboço de equipe foi apresentado no domingo, quando ele montou diversas possibilidades de formação em uma atividade de ataque contra defesa em campo reduzido. Os goleiros Jean, Lucas Perri e Tiago Volpi se revezaram entre os times.

Uma das opções tinha Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Hernanes; Helinho, Everton e Pablo. Em outra, Jardine escalou Araruna, Arboleda, Anderson Martins e Edimar; Willian Farias, Liziero e Nenê; Everton Felipe, Brenner e Diego Souza.

Uma terceira opção contou com Igor Vinicius, Bruno Alves, Lucas Kal e Léo; Hudson, Hernanes e Nenê; Everton, Pablo e Diego Souza. Além destes testes, o treinador lançou mão de uma quarta: Bruno Peres e Reinaldo; Jucilei, Liziero e Hernanes; Nenê, Everton e Pablo.

Em tese, a primeira opção é a que mais se aproxima do que Jardine deverá escalar contra os alemães, com a possibilidade de Diego Souza ou Nenê entrarem na vaga de Helinho. De qualquer forma, a comissão técnica já definiu que vai rodar bastante o elenco nas duas partidas. Tanto contra o Eintracht quanto diante do Ajax, da Holanda, no dia 12, a tendência é que Jardine utilize formações distintas em cada tempo dos jogos, ou seja, observe quatro escalações diferentes.