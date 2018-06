Japão vira sobre Paraguai, encerra série negativa e vence a 1ª com novo técnico

A seleção japonesa venceu o Paraguai de virada, por 4 a 2, nesta terça-feira, em seu último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. O duelo foi realizado em Innsbruck, na Áustria, e marcou a primeira vitória do técnico Akira Nishino à frente da equipe.

Foi o terceiro jogo do treinador no comando do Japão. Ele havia perdido na estreia para Gana por 2 a 0, em Yokohoma, há três semanas e na sequência, na última sexta-feira, foi derrotado pelo mesmo placar para a Suíça, na casa do adversário.

Antes dele, o Japão também não vinha em boa fase, com duas derrotas e um empate. A última vitória do Japão havia acontecido em dezembro do ano passado, quando bateu a China por 2 a 1, pela Copa do Leste Asiático.

A partida desta terça-feira deu a impressão inicial de que a seleção japonesa sofreria mais um revés. Oscar Romero, irmão gêmeo de Angel Romero, do Corinthians, abriu o marcador aos 32 minutos do primeiro tempo.

A reação veio apenas depois do intervalo, com dois gols de Takashi Inui. Federico Santander, contra, ainda deixou os japoneses em vantagem mais confortável. Nos acréscimos, Richard Ortiz descontou, mas não deu nem tempo para buscar o empate. A seleção japonesa foi ao ataque em seguida e marcou o quarto com Kagawa, sacramentando a vitória.

A estreia do Japão no Mundial vai acontecer contra a Colômbia no dia 19, em Saransk. Na sequência, encara Senegal no dia 24, em Ecaterimburgo, e encerra a participação no Grupo H contra a Polônia, no dia 28, em Volgogrado.