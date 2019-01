Japão leva susto, mas bate o Turcomenistão de virada na estreia pela Copa da Ásia

Um dos favoritos ao título – ao lado de Irã, Austrália e Coreia do Sul -, o Japão teve dificuldades em sua estreia pela Copa da Ásia, que está sendo realizada nos Emirados Árabes Unidos. Nesta quarta-feira, a seleção japonesa derrotou de virada o Turcomenistão, uma ex-república soviética, por 3 a 2, no Al Nahyan Stadium, em Abu Dabi, pela primeira rodada do Grupo F.

Em campo, o Japão dominou as ações no primeiro tempo, com maior posse de bola. Mas foi para o intervalo perdendo com o gol marcado por Arslanmyrat Amanov, aos 26 minutos. Depois do intervalo, os japoneses precisaram de apenas 15 minutos para conseguirem a virada com dois gols anotados pelo atacante Yuya Osako. Aos 21, Ritsu Doan fez o terceiro e os turcomenos ainda diminuíram aos 34 com Ahmet Atayew em uma cobrança de pênalti.

Pelo mesmo grupo, o Usbequistão derrotou a seleção de Omã por 2 a 1, no Sharjah Stadium, na cidade de Sharjah. Odil Akhmedov e Eldor Shomurodov marcaram para os usbeques e Muhsen Al Ghassani fez o único da seleção do Oriente Médio. Neste domingo, a segunda rodada da chave terá Japão x Omã, em Abu Dabi, e Usbequistão x Turcomenistão, em Dubai.

Fechando o dia de jogos pela Copa da Ásia, a primeira rodada do Grupo E foi completada com a vitória do Catar, sede da próxima Copa do Mundo, em 2022, sobre o Líbano por 2 a 0, no Hazza Bin Zayed Stadium, em Al Ain. Os gols do jogo foram marcados por Bassam Hisham e Almoez Ali.

A chave é liderada pela Arábia Saudita, que na última terça-feira estreou com uma goleada sobre a Coreia do Norte por 4 a 0. Na segunda rodada, neste sábado, o Líbano enfrentará os sauditas, em Dubai, e no domingo o Catar jogará contra os norte-coreanos, em Al Ain.