Japão, Austrália e Emirados Árabes avançam às quartas de final da Copa da Ásia

Não foi fácil, mas dois dos favoritos ao título da Copa da Ásia conseguiram nesta segunda-feira as suas classificações às quartas de final da competição, que está sendo realizada nos Emirados Árabes Unidos. Japão e Austrália, a atual campeã, suaram para passarem por Arábia Saudita e Usbequistão, respectivamente. Também no sufoco, os anfitriões fizeram a festa com a vitória na prorrogação contra o Quirguistão.

No primeiro duelo do dia, entre seleções que disputaram a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, os japoneses contaram com o gol do zagueiro Takehiro Tomiyasu, aos 20 minutos do primeiro tempo, para despachar a Arábia Saudita, no Sharjah Stadium, na cidade de Sharjah.

Nas quartas de final, o Japão – maior vencedor da Copa da Ásia com quatro títulos – terá pela frente, nesta quinta-feira, a seleção do Vietnã, que no último domingo surpreendeu ao eliminar a Jordânia. O jogo será realizado no Al Maktoum Stadium, em Dubai.

Com sofrimento ainda maior, a Austrália não conseguiu superar a defesa do Usbequistão, no Khalifa bin Zayed Stadium, em Al Ain, e ficou no empate sem gols no tempo normal e na prorrogação. Na disputa por pênaltis, se deu melhor por 4 a 2 graças a duas cobranças desperdiçadas pelos usbeques Islom Tuhtahujaev e Marat Bikmaev.

Nesta sexta-feira, em Al Ain, os australianos continuarão a sua campeã pelo bi continental contra os donos da casa. No Zayed Sports City Stadium, em Abu Dabi, nesta segunda, os Emirados Árabes Unidos passarem pelo Quirguistão por 3 a 2 na prorrogação – empate por 2 a 2 no tempo normal.

No primeiro tempo, Khamis Esmail, aos 14 minutos, abriu o placar para os anfitriões, mas antes do intervalo o Quirguistão empatou com Mirlan Murzaev. Na segunda etapa, os árabes voltaram a ficar na frente com o gol de Ali Ahmed Mabkhout, aos 19, mas sofreu a igualdade nos acréscimos com Tursunali Rustamov. Coube a Ahmed Khalil em uma cobrança de pênalti, aos 13 minutos do primeiro tempo da prorrogação, garantir a vitória e a vaga dos Emirados Árabes Unidos.

Nesta terça-feira, as oitavas de final serão completadas com dois jogos. No Rashid Stadium, em Dubai, a Coreia do Sul jogará contra o Bahrein. Em Abu Dabi, no Al Nahyan Stadium, o Catar enfrentará o Iraque.