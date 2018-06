James Rodríguez volta a treinar e deve reforçar a Colômbia na estreia da Copa

Os torcedores colombianos ganharam uma boa notícia na Rússia. Principal jogador da seleção da Colômbia, o meia James Rodríguez reapareceu no treinamento desta sexta-feira, em Kazan, e não deve ser problema para a estreia da equipe na Copa do Mundo diante do Japão, nesta terça, em Saransk.

James Rodríguez e o volante Wilmar Barrios não haviam participado do treino da seleção colombiana na última quinta-feira, o primeiro aberto em solo russo, e passaram a ser dúvidas para o duelo. O meia sofria com dores musculares e Barrios tinha um desgaste muscular na panturrilha direita. Ambos ficaram na academia do hotel em que estão concentrados, onde realizaram exercícios físicos.

No entanto, assim como o craque do Bayern de Munique, Wilmar Barrios, jogador do Boca Juniors, da Argentina, voltou às atividades normalmente e também deve estar à disposição para a primeira partida no Mundial. Com os dois de volta, o técnico argentino José Pékérman pôde contar com os 23 jogadores pela primeira vez.

James Rodríguez foi o artilheiro do último Mundial no Brasil, em 2014, com seis gols, e comandou os colombianos na melhor campanha da história ao chegar às quartas de finais, fase em que a seleção sul-americana foi eliminada pelo Brasil. Ao lado do atacante Radamel Falcao Garcia, o meia é novamente o principal nome da Colômbia no torneio.