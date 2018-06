James Rodríguez evita comemorar vitória contra Polônia: ‘Temos outra final’

Destaque na vitória da Colômbia com duas assistências, o meia James Rodríguez evitou comemorações após os 3 a 0 contra a Polônia no domingo, na cidade de Kazan, em duelo válido pelo Grupo H. Para ele, o resultado serviu apenas para manter sua equipe viva na Copa do Mundo.

“Temos que estar tranquilos. Temos quatro dias de preparação antes da próxima partida. Temos que estar bem, comer bem e dormir bem. E pensar que na quinta-feira temos outra final para disputar”, comentou.

Na quinta-feira, às 11h (de Brasília), a Colômbia precisa vencer Senegal para garantir vaga às oitavas de final sem depender do resultado do outro jogo. Japão e Polônia duelam no mesmo dia e horário.

Japão e Senegal somam quatro pontos e ambos têm um gol de saldo. A Colômbia tem três pontos e dois de saldo. Caso os japoneses percam, o time sul-americano avança com um empate por ter melhor saldo de gol do que os orientais.

James também analisou a grande atuação colombiana na vitória sobre a Polônia. O jogador foi fundamental no triunfo com assistências no primeiro e terceiro gols. No primeiro, ele cruzou a bola na cabeça de Mina, que abriu o placar. Falcao Garcia ampliou. E, em seguida, James apareceu novamente e deixou Cuadrado na cara do gol para fechar a conta.

“Quanto se tem bons jogadores é sempre mais fácil de jogar. É bom quando se está ao lado de tantos talentos. Jogamos bem e isso foi muito claro. Temos que destacar também que jogamos com muita intensidade durante os 90 minutos”, declarou James, que foi eleito pela Fifa o melhor em campo.