James Rodríguez e jogador do Boca Juniors ficam fora de treino da Colômbia

O técnico José Pékerman sofreu duas baixas no treino da Colômbia, nesta quinta-feira, em preparação para a estreia da seleção sul-americana na Copa do Mundo da Rússia. Treinando em Kazan, o time colombiano não contou com as presenças do meia James Rodríguez e do volante Wilmar Barrios na primeira atividade aberta da equipe em solo russo, em Kazan.

O jogador do Bayern de Munique se recupera de dores musculares e permaneceu na academia do local para se seguir em processo de reabilitação. Barrios, do Boca Juniors, já havia desembarcado na Rússia com desgaste muscular na panturrilha direita. Os dois casos não são graves e não devem ser problemas para a estreia colombiana no Mundial.

O time de James desembarcou na Rússia na terça-feira, mas estava isolado do público desde a chegada. Nesta quinta, a seleção fez o treino aberto que é uma das exigências da Fifa, antes da estreia na Copa.

A atividade contou com boa presença do público, que pôde acompanhar os exercícios físicos e um trabalho leve com bola no gramado. Um dos jogadores mais visados pelo público foi Falcao Garcia. O treino também teve bons momentos de Borja, do Palmeiras.

No Grupo H, o time colombiano vai estrear na Copa contra o Japão, no dia 19, terça da semana que vem, em Saransk. Na sequência, os adversários serão Polônia e Senegal, nos dias 24 e 28, respectivamente.