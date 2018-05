Jair Ventura revela que o Santos não tem dinheiro para fazer contratações

O técnico do Santos, Jair Ventura, afirmou que o clube tem encontrado dificuldades para reforçar o elenco, entre outros motivos, por problemas de caixa. Sem dinheiro para contratações de impacto, o treinador tem que se virar com os jogadores à disposição e as jovens revelações das categorias de base.

“Converso com o presidente, com o vice, a gente sabe da necessidade de reforços. O problema é financeiro. Não é que a gente acha que não precisa. Hoje a gente não tinha nem jogador para completar o banco. Mas a torcida não quer saber isso, não quer saber se não tem peça suficiente, não quer saber que o Santos está sem dinheiro. Ela quer é vencer, é isso que a gente vai procurar fazer”, explicou o treinador.

“Você tem sempre que estar dando uma resposta para a torcida e a torcida está magoada, está triste. A dor dela é a nossa dor, claro que a deles envolve paixão, mas estamos aqui para fazer o melhor para o Santos e ninguém vai fugir da responsabilidade”, completou.

Apesar da má campanha do Santos no início de Campeonato Brasileiro (o time ocupa a 16.ª posição, uma fora da zona do rebaixamento), o treinador está confiante em uma recuperação, principalmente após a parada devido aos jogos da Copa do Mundo. “A gente vai reverter essa situação. É momentânea. Não é o lugar do Santos. Com certeza, vamos brigar na parte de cima da tabela”.