Jair Ventura minimiza pressão no Santos após derrota e dá razão aos torcedores

O Santos tropeçou mais uma vez em casa. Depois de ficar no empate sem gols com o Real Garcilaso na Vila Belmiro pela Libertadores, o time perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0 no Pacaembu pelo Campeonato Brasileiro. Os resultados deixam o técnico Jair Ventura ainda mais pressionado no cargo.

Apesar das fracas atuações, o atual comandante do time alvinegro minimizou as críticas dos torcedores. “O treinador está sempre pressionado. O resultado não foi o que a gente queria. A gente vem trabalhando, mas não tem sido o suficiente. A torcida está magoada e com razão. Mas não adianta baixar a cabeça, somos os responsáveis por isso. Só conseguiremos reverter com muito trabalho”, disse.

O Santos está em 16º lugar com seis pontos, mesma pontuação do Atlético-PR e da Chapecoense, que estão na zona de rebaixamento. “Essa situação é momentânea. Vamos reverter. Não é o lugar do Santos. Com certeza, vamos brigar na parte de cima da tabela”, prometeu o treinador.

Jair também pediu um pouco mais de paciência para conseguir trabalhar e justificou que as equipes da parte de cima da tabela estão com treinadores há mais tempo no cargo. Também explicou que a diretoria que assumiu o clube no início do ano tem tentado saldar as dívidas da gestão anterior.

“O problema é financeiro. Hoje (domingo) a gente não tinha nem jogador para completar o banco. Mas a torcida não quer saber isso. Já ficou bem claro que comissão, diretoria e jogadores têm de estar juntos. Está sendo suficiente? Não. Então vamos tentar fazer algo a mais para dar alegria para a torcida”, finalizou.

Depois de fazer dois jogos em casa, o Santos agora visitará o Atlético-PR na próxima quinta-feira, às 21 horas, na Arena da Baixada, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o time alvinegro tem um jogo a menos na competição, porque o duelo contra o Vasco foi adiado para depois da Copa do Mundo.