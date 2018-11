Jair Ventura minimiza derrota para o Cruzeiro e garante: ‘O Corinthians não cai’

O técnico Jair Ventura foi conciso na entrevista coletiva após a derrota do Corinthians para o Cruzeiro por 1 a 0, na quarta-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador, em poucas palavras, disse que não teme o rebaixamento. “O Corinthians não cai. Essa pressão faz parte. Não cai pela qualidade do meu grupo. Não tem chance de o Corinthians cair”, afirmou.

Apesar da confiança de Jair Ventura, o time alvinegro está em 13.º lugar com 40 pontos, a apenas três de distância do grupo do descenso faltando quatro rodadas para o término da competição. A Chapecoense, que está em 17.º, tem 37 e encara o Botafogo nesta quinta-feira, em Chapecó (SC).

No duelo em Belo Horizonte, Jair Ventura elogiou a postura da equipe no segundo tempo, quando atuou com um a menos por causa da expulsão do volante Douglas e mesmo assim conseguiu pressionar o Cruzeiro. O goleiro Fábio fez ao menos duas boas defesas para evitar o empate: pegou uma cabeçada de Danilo Avelar e depois defendeu um chute de Thiaguinho, que na sequência explodiu no travessão.

O treinador lembrou também do clássico contra o São Paulo, quando o time também melhorou depois que Ángelo Araos foi expulso. “A gente vem se cobrando por isso. A gente se cobra bastante. Cobro muito isso com eles no vestiário. Tem que iniciar como a gente vem terminando no segundo tempo. Precisamos ter equilíbrio. Aconteceu isso nos dois últimos jogos. Temos que evoluir também nesse quesito”, disse.

Nessa reta final do Brasileirão, além de salvar o time do rebaixamento, Jair Ventura também precisa que o time faça boas partidas para ajudá-lo na renovação de contrato com o clube. O treinador, no entanto, disse que só tratará sobre essa questão ao término do torneio.

“Não posso pensar em 2019 e deixar de fazer o melhor hoje. Seria egoísta na situação em que estamos. Somos responsáveis por isso e precisamos fazer o melhor agora. 2019 nem passa pela minha cabeça. Estou focado no hoje e quando acabar a gente conversa sobre isso”, comentou.

O Corinthians volta a campo neste sábado para enfrentar o Vasco, em casa, pela 35.ª rodada do Brasileirão. Para a partida, Jair Ventura não contará com Douglas, que terá que cumprir suspensão, e também não terá Romero, convocado pela seleção paraguaia.

“São finais daqui para frente, decisões. Vamos fazer o dever de casa e buscar fazer um bom jogo contra Atlético-PR (na próxima quarta-feira, fora de casa) e depois contra a Chapecoense (no dia 25, em casa)”, finalizou Jair Ventura. Depois do adversário catarinense, o time alvinegro fecha a participação no Brasileirão contra o Grêmio, em 2 de dezembro, em Porto Alegre.