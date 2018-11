Jair divulga relacionados do Corinthians e repetirá escalação pela 1ª vez

O técnico Jair Ventura divulgou na tarde desta terça-feira a lista com 23 jogadores relacionados do Corinthians para o duelo com o Atlético-PR, quarta-feira, às 21h45, na Arena da Baixada, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador deve repetir, de maneira inédita, a escalação do último jogo – vitória sobre o Vasco por 1 a 0. Até então, ele sempre fez ao menos uma mudança de uma partida para a outra.

O volante Douglas está de volta após cumprir suspensão e o lateral-esquerdo Carlos Augusto retorna após defender a seleção brasileira sub-19. Ambos, no entanto, devem começar na reserva. O primeiro pela fraca atuação no jogo contra o Cruzeiro, em que foi expulso, e o jovem de 19 anos porque se reapresentará somente nesta quarta-feira. O time brasileiro faz amistoso contra a Colômbia nesta terça, em Goiânia.

Ficaram de fora o atacante Romero, que está com a seleção paraguaia, além do goleiro Walter e do atacante Jonathas, ambos por opção do treinador. A assessoria de imprensa do clube informou que o goleiro não foi relacionado por causa do revezamento com o reserva Caíque.

Walter já havia sido cortado da lista do último jogo (vitória por 1 a 0 sobre o Vasco) para resolver problemas particulares. Jonathas perdeu espaço no Corinthians após a fraca apresentação no jogo de volta da final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. O atacante não vem treinando nem no time reserva.

ESCALAÇÃO – Nesta terça-feira, o elenco do Corinthians fez o último treino antes do duelo em Curitiba. Jair Ventura comandou uma atividade tática. Ele priorizou as cobranças de bola parada para ataque e defesa e também as movimentações táticas. No final, realizou um trabalho de finalização.

Para a partida, uma das novidades será a presença do volante Thiaguinho. Apesar do retorno de Douglas, o jovem de 20 anos ganhou a posição nesta reta final de temporada. Em coletiva nesta terça-feira, o jogador explicou como gosta de atuar.

“Gosto de chegar na área, vindo de trás. No Corinthians é importante se renovar o tempo todo. É treinar e trabalhar bastante, para conseguir me apresentar sempre da melhor forma”, disse. “Se precisar, posso atuar na lateral também, onde já joguei. E o que ele (Jair) precisar, vou estar preparado”, complementou.

O Corinthians ocupa a 12ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, a seis da zona de rebaixamento. O time deve ir a campo com: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Thiaguinho, Mateus Vital, Jadson e Pedrinho; Danilo. Será a primeira vez desde que chegou ao clube que Jair repetirá a escalação de um jogo para o outro.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros – Cássio e Caíque França.

Laterais – Fagner, Danilo Avelar e Carlos Augusto.

Zagueiros – Henrique, Léo Santos, Pedro Henrique e Marllon.

Volantes – Ralf, Douglas, Gabriel e Thiaguinho.

Meias – Ángelo Araos, Pedrinho, Jadson, Fessin, Danilo e Mateus Vital.

Atacantes – Clayson, Emerson Sheik, Roger e Rafael Bilu.