Jael e Léo Moura treinam e podem reforçar o Grêmio no jogo contra o América-MG

O Grêmio pode ter reforços para a próxima partida do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Léo Moura e o centroavante Jael treinaram com bola nesta sexta-feira no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, e devem ser liberados para voltar aos gramados em casa diante do América-MG, neste domingo, na Arena Grêmio, em duelo pela 11.ª rodada.

Uma lesão muscular na coxa tirou Jael dos últimos jogos do Grêmio. Ele não atua desde a goleada por 5 a 1 do time gaúcho sobre o Santos, curiosamente o último triunfo da equipe dentro de sua casa. O jogador deve começar a partida entre os reservas.

Léo Moura, que ficou fora do treinamento da última quinta-feira com uma amidalite, foi preservado dos últimos três jogos em razão de um desconforto na panturrilha esquerda. O veterano foi relacionado para o duelo contra o Palmeiras, mas não teve condições de jogar.

O técnico Renato Gaúcho não ganhou apenas boas notícias. Kannemann, Bressan, Ramiro e Maicon não participaram da atividade desta sexta-feira. Os dois zagueiros foram apenas preservados dos trabalhos e não preocupam. Contudo, os volantes são dúvidas.

Ramiro segue em tratamento da pancada que recebeu no tornozelo esquerdo na vitória por 2 a 0 sobre o Ceará. Ele esteve no gramado para uma corrida sob supervisão do fisioterapeuta Henrique Valente. Maicon foi substituído no intervalo do jogo contra o Palmeiras por conta de um problema na panturrilha e tem poucas chances de enfrentar o América-MG.

Renato Gaúcho ainda comandará outro treinamento neste sábado antes do duelo, mas a tendência é de que escale o Grêmio com: Marcelo Grohe; Léo Moura, Bressan, Kannemann e Bruno Cortez; Jailson (Maicon), Arthur, Lima (Ramiro), Luan e Everton; André.