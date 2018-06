Jadson sofre lesão e só volta ao time do Corinthians após a Copa do Mundo

Jadson é mais um desfalque no Corinthians para o técnico Osmar Loss administrar até a parada do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa do Mundo. O meia sofreu um estiramento muscular na coxa direita e só deve retornar aos gramados após o Mundial da Rússia.

O Corinthians confirma que o jogador está fora do clássico contra o Santos, nesta quarta-feira, na Arena Corinthians, em São Paulo, e que dificilmente terá condições de atuar contra o Vitória, neste sábado, e o Bahia, na quarta que vem. Jadson sofreu a lesão aos 30 minutos do jogo contra o Flamengo, no domingo passado, no Rio de Janeiro.

Antes do meia, o Corinthians já tinha perdido Renê Júnior, Ralf e Clayson por lesão e o trio também só retorna após a Copa do Mundo. O atacante paraguaio Romero, que ficou fora das últimas partidas, deve ser a novidade no clássico contra o Santos.

O paraguaio treinou normalmente nesta terça-feira e é a única dúvida de Osmar Loss para a partida. O treinador comandou um treinamento tático e formou o time com 12 jogadores, revezando entre Romero e Mateus Vital. Assim, o Corinthians deve ir a campo com Walter; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel e Maycon; Pedrinho, Rodriguinho e Romero (Mateus Vital); Roger.

Confira a lista de relacionados do Corinthians para encarar o Santos:

Goleiros – Walter e Caíque

Laterais – Mantuan, Sidcley e Juninho Capixaba

Zagueiros – Henrique, Balbuena e Pedro Henrique

Volantes – Gabriel, Paulo Roberto e Maycon

Meias – Mateus Vital, Marquinhos Gabriel, Thiaguinho e Rodriguinho

Atacantes – Emerson, Matheus, Roger, Pedrinho, Kazim, Júnior Dutra, Romero e Bruno Xavier