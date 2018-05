Jadson defende Mantuan no Corinthians: ‘Todos já erraram’

A derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Internacional teve como lance mais marcante uma falha do lateral Mantuan, que acabou acarretando no gol da virada do time gaúcho. O garoto deixou o gramado do Beira-Rio aos prantos e os jogadores corintianos foram apoiá-lo. Nesta segunda-feira, o meia Jadson fez questão de minimizar o erro do companheiro e prestar apoio.

“Ele vinha fazendo bons jogos e estava em uma sequência boa. Ele é um menino bom, que trabalha sério, é profissional e todos gostam dele. Eu já errei na vida, todos já erraram e isso faz parte do futebol. Sei que ficou triste por ser um menino (20 anos). Todos apoiaram ele em campo e também hoje (segunda-feira)”, disse o meia, em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava.

Aos 46 minutos do segundo tempo, Mantuan tentou dominar um lançamento, escorregou e deixou a bola fácil para Rossi mandar para as redes e garantir a vitória do Inter. Jadson lembrou que Pedro Henrique também já passou por um problema parecido – contra o Atlético-MG, contou com o apoio dos companheiros e deu a volta por cima.

“O erro faz parte. É bom a gente apoiar para ele tentar melhorar e evitar os erros. Tem de crescer a cada dia, é um aprendizado. Aconteceu com o Pedro Henrique e ele teve o mesmo apoio. Futebol tem as derrotas e temos que aprender com elas”, comentou.

O elenco do Corinthians voltou aos treinamentos na tarde desta segunda-feira. Para o jogo com o América-MG, Loss deve contar com a volta do volante Gabriel, que estava suspenso contra o Internacional, por outro lado, não terá Maycon, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada. O meia Rodriguinho, que ficou por conta de um tratamento dentário, deve jogar.