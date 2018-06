Já classificada, França encara a Dinamarca para confirmar primeiro lugar do grupo

Já classificada às oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, e com jogadores poupados, a França enfrenta a Dinamarca nesta terça-feira, às 11 horas (de Brasília), no estádio Luzhniki, em Moscou, para garantir o primeiro lugar do Grupo C. Os dinamarqueses buscam a classificação na partida que será apitada pelo brasileiro Sandro Meira Ricci.

Um empate no jogo desta terça-feira é conveniente para as duas seleções, já que garante os franceses na liderança da chave e dá a classificação aos dinamarqueses à fase seguinte.

Enquanto a França tem seis pontos, já está classificada e pode até empatar para garantir o primeiro lugar do Grupo C, a Dinamarca, com quatro, pode terminar a primeira fase do Mundial em primeiro, segundo ou terceiro na chave.

Os dinamarqueses precisam de uma vitória contra os franceses para avançar na ponta da chave ou de um empate para se classificar em segundo. Se perder, pode até classificar, mas tem que torcer para a Austrália não vencer o Peru, em Sochi, no outro jogo do grupo.

Como o Grupo D está em aberto, França e Dinamarca, se esta se classificar, enfrentam nas oitavas de final qualquer seleção da chave – seja Nigéria, Croácia (já classificada), Argentina ou Islândia.

O técnico da Dinamarca, Age Hareide, pediu cautela para os seus comandados na partida que definirá o destino da equipe no torneio. Ele entende que, pela qualidade dos jogadores adversários, seus comandados ceder o mínimo possível de espaço. “É preciso jogar de forma mais calculista contra a França. Não podemos dar a eles tanto espaço como aconteceu contra a Austrália), quando queríamos tanto vencer que demos mais espaço para nos atacarem do que gostaríamos”, disse o técnico norueguês em entrevista coletiva de imprensa concedida em Moscou.

Age Hareide tem dois desfalques para a partida. O primeiro é o meio-campista William Kvist, que até foi reintegrado ao elenco depois de ter sido cortado em razão de ter fraturado duas costelas e perfurado o pulmão na partida de estreia contra o Peru, mas ainda não tem condições de jogo. O atacante Yurary Poulsen, suspenso por dois cartões amarelo, é a outra ausência.

A linha de ataque dinamarquesa pode ter mudanças que vão além do substituto de Yurary Poulsen. Com o desempenho ruim de Pione Sisto, é possível que Age Hareide opte pela entrada de Cornelius. Braithwaite deve jogar na vaga de Poulsen.

Como a França já está garantida na próxima fase, Didier Deschamps confirmou que poupará alguns jogadores no duelo. A grande questão é saber quais atletas serão preservados e quais irão para a partida, já que o treinador não citou quem jogará ou não.

“Temos que levar em conta diferentes parâmetros, temos que avaliar situações individuais. Alguns jogaram demais, outros têm cartões amarelos. Posso preservar alguns jogadores antes das oitavas. Não é um único critério que prevalece. Eu posso ter que poupar alguns. E a situação é diferente para cada jogador, para cada posição”, disse o treinador.

Segundo a imprensa francesa, o goleiro Lloris, o lateral-direito Pavard, o zagueiro Umtiti, os meias Pogba e Matuidi e o atacante Mbappé são os jogadores que devem receber um descanso, o que abriria espaço para Mandanda, Sidibé, Kimpembe, N’Zonzi, Dembélé e Lemar.

A possibilidade de a França jogar por um empate e, consequentemente, ajudar o rival dinamarquês, foi rejeitada por Deschamps, que garantiu a vontade de classificar os franceses em primeiro. “Eu nunca direi ao meu time para não jogar para vencer. O empate pode ser conveniente para ambas as seleções, talvez. Mas quero que minha equipe entre em campo sem pensar nisso e não deixe dúvidas no ar”, afirmou.

FICHA TÉCNICA

DINAMARCA x FRANÇA

DINAMARCA – Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen e Larsen; Schone, Delaney e Eriksen; Cornelius, Braithwaite e Jorgensen. Técnico: Age Hareide.

FRANÇA – Mandanda; Sidibé, Varane, Kimpembe e Hernandez; Kanté, N’Zonzi, Dembélé, Griezmann e Lemar; Giroud. Técnico: Didier Deschamps.

ÁRBITRO – Sandro Meira Ricci (Fifa/Brasil).

HORÁRIO – 11 horas (de Brasília).

LOCAL – Estádio Luzhniki, em Moscou (Rússia).