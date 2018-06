Islândia presta homenagem a goleiro da Nigéria diagnosticado com leucemia

Às vésperas de enfrentar a Nigéria na Copa do Mundo, a seleção da Islândia utilizou as redes sociais nesta segunda-feira para prestar apoio ao goleiro nigeriano Carl Ikeme, diagnosticado com leucemia. Por conta da doença, o jogador ficou fora da Copa do Mundo da Rússia.

Os islandeses publicaram uma foto dos jogadores segurando uma camisa da seleção do país com o número 1 e o nome de Ikeme. O nigeriano atua pelo Wolverhampton, da Inglaterra, e teve como companheiro o meia Bodvarsson.

O jogador islandês foi quem inicialmente postou no Twitter a imagem, que foi compartilhada pela Federação da Islândia de Futebol. “Todos nós da seleção islandesa estamos com você, Carl Ikeme”, escreveu Bodvarsson.

A Islândia empatou com a Argentina por 1 a 1 em sua estreia na Copa do Mundo no último sábado, em Moscou. O resultado só foi garantido graças ao goleiro Hannes Halldorsson, que defendeu um pênalti de Messi.

A seleção islandesa agora volta a jogar nesta sexta-feira, às 12h (de Brasília), em duelo contra a Nigéria, em Volvogrado, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial da Rússia. A Argentina jogará um dia antes, contra a Croácia.