Invictos se enfrentam pela categoria Intermediária na Sede Náutica

A categoria Intermediária da 3ª Copa Mag Sac vem sendo marcada pelo equilíbrio na disputa pela liderança, e a quinta rodada colocará frente a frente os dois melhores times nesta terça-feira (26), no Rio Branco EC Sede Náutica.

A ponta é ocupada pelo Pet Shop Padovani/Toco Representações, que venceu as três partidas, e leva vantagem sobre o Agro Duque/Gran Plus somente no saldo de gols (13 a 11), já que o adversário também tem 100% de aproveitamento. Quem ganhar termina a rodada de maneira isolada na liderança. Foto: Divulgação

Um empate no duelo pode beneficiar o Supermercado Salto Grande/Reviver Fotografia, terceiro colocado, com quatro pontos, que enfrenta o LF9 Eventos/Rio Branco B – atualmente em sexto.

Além disso, Spazio Beach B e Rio Branco A tentam a primeira vitória na atual edição, diante de Posto Sete e Spazio Beach A, respectivamente.

SÊNIOR. Na quinta-feira (28), a bola rola para 11ª rodada da categoria Sênior e terá compromisso entre o líder Gran Plus/Casa do Construtor e o Etiquetas Americana/Microgestão Sistemas, segundo colocado.

COPA MAG SAC/RIO BRANCO EC SEDE NÁUTICA

5ª rodada da categoria Intermediária

26/03 (terça)

19h15 Spazio Beach A x Rio Branco A

19h15 Posto Sete x Spazio Beach B

20h30 Agro Duque/Gran Plus x Pet Shop Padovani/Toco Representações

20h30 Supermercado Salto Grande/Reviver Fotografia x LF9 Eventos/Rio Branco B

11ª rodada da categoria Sênior

28/03 (quinta)

19h15 Vilmar Casa Games/Zsport x Amantex Confecções/TH Pinturas

19h15 Gran Plus/Casa do Construtor x Etiquetas Americana/Microgestão Sistemas

19h15 Novo Engenho x Agro Pet Mundo Animal

20h30 Posto Sete/Auto Elétrica Brasil x Auto Escola São Vito/Max Imóveis

20h30 Escritório Lex x Duarte Jr. Imobiliária/Toco Representações