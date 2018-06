Invicto há 5 jogos, Inter enfrenta São Paulo em duelo pelas primeiras posições

Invicto há cinco jogos, o Internacional tem nesta terça-feira um duelo direto na missão de se colocar entre os primeiros colocados na tabela de classificação antes da paralisação do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo na Rússia. O time gaúcho enfrenta o São Paulo, às 21h30, no estádio do Morumbi, na capital paulista, em confronto que abre a 10.ª rodada da competição.

Com o empate sem gols contra o Sport no último sábado, que interrompeu uma série de três vitórias consecutivas, o Internacional se manteve na quinta posição com 15 pontos, um a menos que o adversário desta terça-feira, que ocupa a quarta colocação.

Daí a importância do duelo que pode, com uma vitória, alçar o time gaúcho à vice-liderança do campeonato. Para que isso aconteça, além de vencer, a equipe colorada precisa torcer por tropeços de Cruzeiro e Grêmio, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

O time treinado por Odair Hellmann, que ganhou mais segurança e tranquilidade com os bons resultados recentes, busca a segunda vitória fora de casa no torneio. O primeiro e único triunfo até aqui longe do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, veio diante do Vitória, no estádio Barradão, em Salvador, há duas rodadas.

Segundo Zeca, a ideia do Internacional na partida fundamental para as pretensões da equipe passa por não apenas se limitar a defender, como também atacar. “A pressão vai ser grande. Vamos precisar ter tranquilidade para ficar com a bola. Mas nosso objetivo é sair para o jogo e buscar a vitória. Queremos somar pontos”, garantiu o lateral-direito, que tem presença garantida no jogo.

O único desfalque em relação à ultima partida é o volante Rodrigo Dourado, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Charles e Gabriel Dias disputam a vaga.

Quem segue fora é D’Alessandro. O meia argentino cumpriu a punição de três jogos recebida por incidentes nas partidas contra Grêmio e Flamengo, mas ainda não está recuperado de um entorse no tornozelo. Com isso, Lucca continua no time titular, formando o trio de ataque com William Pottker e Leandro Damião.