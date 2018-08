Invicto em agosto, time reserva do Grêmio pega Atlético-PR para ampliar boa fase

De olho em seu confronto pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o técnico Renato Gaúcho definiu que o Grêmio vai poupar o time titular contra o Atlético Paranaense, às 19 horas deste sábado, na Arena da Baixada, em Curitiba. Pelo menos em 2018, até agora, a estratégia do treinador deu resultado no Campeonato Brasileiro.

Em agosto, por priorizar partidas de caráter eliminatório, o time reserva do Grêmio entrou em campo três vezes, acumulando um empate e duas vitórias. Essa sequência manteve o time na disputa pelo título do Brasileirão – neste momento, o São Paulo lidera o torneio com 42 pontos, cinco a mais do que a equipe de Renato Gaúcho.

O Grêmio foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, nas quartas de final, e perdeu por 2 a 1 na partida de ida pelas oitavas da Libertadores, para o Estudiantes, na Argentina. No mês, o time titular gremista venceu apenas o Corinthians, por 1 a 0, no último sábado, fora de casa.

Se jogar com o time reserva pode ser não ser mau negócio, até essa escalação alternativa do Grêmio sofre com desfalques. Como Renato Gaúcho não tem definido quem é titular entre Jael e André, ambos vão ser poupados e a equipe que vai enfrentar o Sport terá um meia improvisado no ataque, que pode ser Thonny Anderson ou Thaciano.

Desfalque há algumas semanas, Bressan está de novo à disposição do treinador e voltará a jogar como “titular do time reserva”, já que Marcelo Oliveira foi improvisado na defesa no triunfo por 4 a 0 contra o Vitória, há 13 dias, na última vez que a equipe reserva foi a campo.