Internacional se reapresenta e inicia preparação para estreia na Libertadores

O Internacional agora só pensa em Copa Libertadores. Depois da vitória sobre o Avenida, no último domingo, pelo Campeonato Gaúcho, os jogadores se reapresentaram nesta terça-feira após um dia de folga e iniciaram a preparação para a estreia na competição continental, que será na próxima quarta. O adversário, fora de casa, será conhecido nesta quarta no duelo entre Palestino, do Chile, e Talleres, da Argentina.

Com tempo para trabalhar, o técnico Odair Hellmann comandou nesta terça-feira apenas trabalhos técnicos e táticos em espaço reduzido, sem esboçar um time titular. Ausências no jogo passado, o meia argentino D’Alessandro, o atacante uruguaio Nico López e o volante Edenílson participaram normalmente da atividade.

Quem mais chamou a atenção no dia de reapresentação foi o atacante argentino Martín Sarrafiore. Mesmo dois depois, o jogador comemorou novamente o gol que fez contra o Avenida. E comemorou o seu nome entre os 30 inscritos pelo Internacional para a fase de grupos da Libertadores.

“Foi uma alegria. Hoje (terça-feira), quando me levantei, vi a lista. É um grande passo para os mais novos. Palavras de agradecimento. Libertadores ouço muito dos companheiros que já jogaram. Eu sou novo em tudo isso. É uma competição difícil, diferente. Me deixo levar pelo que os companheiros jogaram. É uma guerra. Esperando que comece”, disse Sarrafiore em entrevista coletiva.