Internacional busca manter invencibilidade e encerrar seca de gols contra Santos

Invicto há seis partidas, o Internacional tem novo duelo contra um time paulista no Campeonato Brasileiro. Após empatar sem gols com o São Paulo, a equipe gaúcha visita o Santos neste domingo, às 19 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, em confronto válido pela 11.ª rodada.

Com 16 pontos, o Internacional está no embolado grupo dos primeiros colocados da competição. O momento é bom, mas poderia ser melhor, já que vem de dois empates seguidos, contra Sport e São Paulo, em que não balançou as redes.

A partida marcaria o reencontro de Zeca com seu ex-time após uma saída bastante conturbada, mas o lateral-direito sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e está fora do confronto. Por conta de um processo jurídico, o jogador ficou por seis meses sem poder atuar. Em outubro de 2017, entrou com uma ação contra o clube santista pedindo o rompimento do contrato.

O departamento médico não deu prazo para o retorno de Zeca aos gramados. Mas afirmou que ele não jogará os dois últimos jogos antes da pausa para a Copa do Mundo. Fabiano e Dudu brigam pela vaga na lateral direita. Zeca se tornou um dos principais jogadores no elenco do técnico Odair Hellmann. Desde que estreou, o time colorado não perdeu. Foram três empates e três vitórias no período.

Se não poderá contar com Zeca, Odair Hellmann, por outro lado, terá o retorno de Rodrigo Dourado, que cumpriu suspensão contra o São Paulo. Ele retoma a sua vaga no meio de campo, o que coloca o jovem Charles no banco de reservas.

O meia argentino D’Alessandro continua o trabalho de recuperação da lesão no tornozelo e tem poucas chances de voltar a ser relacionado. Sua última partida foi diante do Flamengo há pouco mais de um mês. Wellington Silva voltou a treinar com bola e pode ser novidade no banco.