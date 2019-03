Intermediária tem os dois últimos invictos em ação

Os únicos dois times com 100% de aproveitamento na categoria Intermediária da Copa Mag Sac entram em campo nesta terça-feira (19), pela quarta rodada no Rio Branco EC Sede Náutica. Cada agremiação atuou duas vezes, pois uma das rodadas foi adiada pelas chuvas.

O Pet Shop Padovani/Toco Representações, líder pelo saldo de gols, com seis pontos, encara o Supermercado Salto Grande/Reviver Fotografia, hoje terceiro colocado, mas com ambições de assumir a ponta em caso de vitória no confronto direto.

Para isso, dependeria de uma derrota do Agro Duque/Gran Plus, segundo colocado com seis pontos, diante do LF9 Eventos/Rio Branco B – que atualmente ocupa o quinto lugar, com três. A rodada ainda coloca frente a frente times de posições intermediárias na tabela – Rio Branco A x Posto Sete – e aqueles que figuram na lanterna – Spazio Beach A x Spazio Beach B.

Foto: Rio Branco EC Sede Náutica / Divulgação

JOVENS. Duas das quatro partidas programadas para o último sábado na categoria Jovens foram canceladas devido às fortes chuvas registradas em Americana. Nos duelos que aconteceram, goleadas do Trevillub/Viel Seguros por 9 a 1 sobre o Vidro Mania e do Alumaquinas/Delta Workout Center por 4×0 pra cima do L&L Express/Bar Rio Branco.

COPA MAG SAC / RIO BRANCO EC SEDE NÁUTICA

8ª rodada da categoria Jovens

16/03 (sábado)

Alumaquinas/Delta Workout Center 4 x 0 L&L Express/Bar Rio Branco

Trevillub/Viel Seguros 9 x 1 Vidro Mania

4ª rodada da categoria Intermediária

19/03 (terça-feira)

19h15 Pet Shop Padovani/Toco Representações x Supermercado Salto Grande/Reviver Fotografia

19h15 LF9 Eventos/Rio Branco B x Agro Duque/Gran Plus

20h30 Rio Branco A x Posto Sete

20h30 Spazio Beach A x Spazio Beach B

10ª rodada da categoria Sênior

21/03 (quinta-feira)

19h15 Agro Pet Mundo Animal x Escritório Lex

19h15 Novo Engenho x Vilmar Casa Games/Z Sport

19h15 Amantex Confecções/TH Pinturas x Posto Sete/Auto Elétrica Brasil

20h30 Gran Plus/Casa do Construtor x Auto Escola São Vito/Max Imóveis

20h30 Etiquetas Americana/Microgestão Sistemas x Duarte Jr. Imobiliária/Toco Representações