Intermediária reúne equipes empatadas na briga por ponta

Oito times estarão nos campos do Rio Branco EC Sede Náutica, na noite desta terça-feira, para os jogos da sétima rodada da categoria Intermediária da Copa Mag Sac. O líder Pet Shop Padovani/Toco Representações defende a posição em duelo contra o oitavo colocado e lanterna Rio Branco A, às 20h30.

Foto: Rio Branco EC Sede Náutica

No mesmo horário, estará em campo o segundo colocado, Agro Duque/Gran Plus, diante do Posto Sete, que aparece em sexto. A disputa pelo posto de dono do primeiro lugar na classificação está acirrada. Pet Shop Padovani/Toco Representações e Agro Duque/Gran Plus tem 12 pontos cada, com vantagem para o primeiro no saldo de gols (19 e 10), critério que hoje define o posicionamento de ambos.

No fim de semana, pela 11ª rodada da categoria Jovens, o líder Viel Seguros/Trevilub Lubrificantes manteve a invencibilidade ao superar o Next por 2 a 0, chegando a 31 pontos em uma campanha que só não tem 100% de aproveitamento por um empate entre os 11 jogos disputados. Nos demais duelos, apenas vitórias. A vantagem é de 12 pontos para o segundo colocado, L&L Express/Bar Rio Branco.

Ainda no fim de semana, a categoria Sênior teve a realização das cinco partidas adiadas da sétima rodada, na manhã de domingo. O líder Etiquetas Americana/Microgestão Sistemas manteve a posição ao fazer 3 a 2 em cima do Auto Escola São Vito/Max Imóveis. Na quinta-feira, serão disputados os confrontos da 13ª rodada.

“Os campeonatos estão disputados e equilibrados em ambas as categorias. Nossos campos estão em excelente estado, com apenas duas rodadas canceladas devido às chuvas. Pretendemos iniciar duas novas categorias no próximo semestre para equilibrar as idades e nossa lista de excedentes, dando assim maior opção aos associados e novos sócios que tenham interesse em participar”, destaca o vice-presidente administrativo e responsável pela gestão da Sede Náutica, Vinícius Carreon.

COPA MAG SAC / RIO BRANCO EC SEDE NÁUTICA

11ª rodada da categoria Jovens – 06/04 (sábado)

L&M Silva/DM Treinamentos 3 x 9 Via Direta/Yupi Kids

Espaço Jandaia 3 x 1 Alumaquinas/Delta Workout

Vidromania 0 x 4 L&L Express/Bar Rio Branco

Next 0 x 2 Viel Seguros/Trevilub Lubrificantes

7ª rodada da categoria Intermediária – 09/04 (terça-feira)

19h15 LF9 Eventos/Rio Branco B x Spazio Beach B

19h15 Spazio Beach A x Supermercado Salto Grande/Reviver Fotografia

20h30 Rio Branco A x Pet Shop Padovani/Toco Representações

20h30 Poste Sete x Agro Duque/Gran Plus

13ª rodada da categoria Sênior – 11/04 (quinta-feira)

19h15 Escritório Lex x Auto Escola São Vito/Max Imóveis

19h15 Vilmar Casa Games/Z Sport x Poste Sete/Auto Elétrica Brasil

19h15 Gran Plus/Casa do Construtor x Duarte Jr. Imobiliária/Toco Representações

20h30 Etiquetas Americana/Microgestão Sistemas x Agro Pet Mundo Animal

20h30 Amantex Confecções/TH Pinturas x Novo Engenho

JOGOS REMARCADOS

7ª rodada da categoria Sênior – 07/04 (domingo)