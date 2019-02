Intermediária começa com oito equipes na Sede Náutica

A disputa da categoria Intermediária, na Copa Mag Sac, começa nesta terça-feira (19). A abertura será às 19h15, no Rio Branco EC Sede Náutica, em Americana. A competição conta com oito times. Todos vão se enfrentar na primeira fase, que terá quatro partidas por rodada.

Nesta terça, Pet Shop Padovani/Toco Representações e LF9 Eventos/Rio Branco B medem forças às 19h15, mesmo horário do confronto entre Spazio Beach A e Posto 7. Às 20h30, o Supermercado Salto Grande/Reviver Fotografia encara o Spazio Beach B, enquanto o Rio Branco joga contra o Agro Duque/Gran Plus. Foto: Rio Branco EC Sede Náutica / Divulgação

ANDAMENTO. Os torneios das categorias Jovens e Sênior, por outro lado, já estão em andamento. Na Jovens, o Viel Seguros/Trevilub Lubrificantes se manteve na liderança ao vencer o Alumaquinas/Delta por 5 a 4, neste sábado (16). Outro destaque foi o empate em 5 a 5 entre Vidromania e Next. Os jogos foram válidos pela quinta rodada.

Nesta quinta (21), haverá a sexta rodada da Sênior. Cinco duelos vão movimentar o clube no período da noite, a partir das 19h15. A primeira posição é ocupada pelo Vilmar Casa Games/Z Sport, que vai enfrentar o Gran Plus Affinity/Casa do Construtor.

5ª rodada da categoria Jovens

Sábado (16/02)

Alumaquinas/Delta Workout Center 4 x 5 Viel Seguros/Trevilub Lubrificantes

Lima&Silva/DM Treinamentos 2 x 1 L&L Express/Bar Rio Branco

Via Direta/Yupi Kids 1 x 3 Restaurante Jandaia

Vidromania 5 x 5 Next

1ª rodada da categoria Intermediária

Terça-feira (19/02)

19h15 Pet Shop Padovani/Toco Representações x LF9 Eventos/Rio Branco B

19h15 Spazio Beach A x Posto 7

20h30 Supermercado Salto Grande/Reviver Fotografia x Spazio Beach B

20h30 Rio Branco x Agro Duque/Gran Plus

6ª rodada da categoria Sênior

Quinta-feira (21/02)

19h15 Etiquetas Americana/Microgestão Sistemas x Novo Engenho

19h15 AgroPet Mundo Animal x Auto Escola São Vito/Max Imóveis

19h15 Gran Plus Affinity/Casa do Construtor x Vilmar Casa Games/Z Sport

20h30 Posto 7/Auto Elétrica Brasil x Escritório Lex

20h30 Amantex Confecções/TH Pinturas x Duarte Jr. Imobiliária/Toco Representações