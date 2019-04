Intermediária abre returno nesta terça na Sede Náutica

O returno da Copa Mag Sac, na categoria Intermediária, vai começar nesta terça-feira, com a realização da oitava rodada. O torneio acontece no Rio Branco EC Sede Náutica, em Americana. O campeão simbólico do primeiro turno foi o Pet Shop Padovani/Toco Representações.

A equipe assumiu o topo da classificação na rodada passada, ao vencer o Posto Sete por 7 a 3. Nesta terça-feira, o time vai enfrentar o LF9 Eventos/Rio Branco B, às 20h30.

O Pet Shop Padovani/Toco Representações só garantirá a primeira posição em caso de vitória. Isso porque, se a equipe tropeçar, outros três times podem pegar a liderança: Agro Duque/Gran Plus, Spazio Beach A e Supermercado Salto Grande/Reviver Fotografia.

Nesta quinta-feira, também haverá a 15ª rodada da categoria Sênior, com cinco jogos em disputa. A primeira colocação está ocupada pelo Etiquetas Americana/Microgestão Sistemas, que terá pela frente o Novo Engenho, às 19h15.

No último fim de semana, devido ao feriado da Páscoa, as equipes da categoria Jovens tiveram uma folga. Os times voltarão a jogar no próximo sábado.

COPA MAG SAC / RIO BRANCO EC SEDE NÁUTICA

8ª rodada da categoria Intermediária – 23/04 (terça-feira)

19h15 Agro Duque/Gran Plus x Rio Branco

19h15 Spazio Beach B x Salto Grande/Reviver Fotografia

20h30 Posto Sete x Spazio Beach A

20h30 LF9 Eventos/Rio Branco B x Pet Shop Padovani/Toco Representações

15ª rodada da categoria Sênior – 25/04 (quinta-feira)