Interação da seleção sub-20 com a principal se dá por telefone

Desde o ano passado, a seleção brasileira sub-20 vinha sendo observada mais de perto pela comissão técnica do time principal, tanto que Tite, mais de uma vez, chamou jogadores da base para participarem de treinos com o grupo principal. Isso aconteceu inclusive no período que antecedeu a Copa do Mundo da Rússia.

No Chile, contudo, a equipe que ocupa a lanterna do hexagonal no Sul-Americano não tem empolgado o estafe do selecionado principal. Tite e o coordenador de seleções, Edu Gaspar, têm conversado por telefone com o técnico Carlos Amadeu, mas é só. Nenhum auxiliar viajou ao país para acompanhar jogos da equipe desde que o torneio começou, em 17 de janeiro.

Enquanto isso, o auxiliar técnico Sylvinho esteve nesta quarta-feira nas tribunas do Camp Nou para observar o clássico espanhol entre Barcelona e Real Madrid, pela semifinal da Copa do Rei – além desse jogo, ele acompanhará mais sete nos próximos dias.

Curiosamente, um dos personagens a serem observados no campo do Barcelona era o atacante Vinícius Júnior, com quem Amadeu não pôde contar na seleção sub-20 devido à recusa do clube madrilenho em cedê-lo.

O próprio Tite, além do auxiliar Cleber Xavier e analistas de desempenho da seleção, têm feito um giro pela Europa para acompanhar partidas in loco.

A falta de uma maior aproximação da cúpula da seleção principal no Sul-Americano é mais um indicativo de que o técnico Carlos Amadeu balança, e muito, no cargo. Escalado desde o ano passado para ser o comandante do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio – isso, claro, desde que a seleção se classifique -, Amadeu dificilmente permanecerá no cargo caso o fracasso se confirme no Chile.

A preocupação menor com a base também talvez tenha relação com o fato de apenas em outubro do ano passado a CBF ter anunciado um coordenador técnico específico para as divisões inferiores: o ex-lateral-esquerdo Branco. Até então, o posto vinha sendo ocupado desde fevereiro de 2017 por Edu Gaspar, que por razões óbvias teve de se dedicar mais ao time profissional no ano passado, em virtude do Mundial russo. Branco ocupou a mesma função, entre 2003 e 2007.