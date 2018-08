Inter tem retorno de D’Alessandro e perde Lucca para duelo com Palmeiras

O Internacional terá o retorno de D’Alessandro para o importante duelo contra o Palmeiras, neste domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fora das partidas contra o Paraná e Bahia, o camisa 10 argentino se recuperou de um desconforto muscular e está novamente à disposição do técnico Odair Hellmann, que o relacionou e poderá aproveitá-lo no confronto.

Além dele, outra opção para o treinador será Wellington Silva, que se recuperou de pancada sofrida no pé esquerdo. Nico López e Jonatan Alvez, que cumpriram suspensão automática no confronto com o Bahia, também vão reforçar o Inter. E ambos deverão ser titulares neste domingo.

Mas o Inter também terá baixas. E a mais nova é o atacante Lucca, com uma lesão no púbis. Leandro Damião segue afastado por estar contundido, enquanto Fabiano e Emerson Santos estão fora por questões contratuais – eles foram emprestados pelo Palmeiras, que impôs uma cláusula que os impede de enfrentar o ex-clube.

Após o treino deste sábado, o lateral-esquerdo Iago previu um duelo complicado, mas disse esperar que o fator casa faça a diferença. “A gente sabe que vai ser um jogo difícil, o time do Palmeiras é qualificado, mas a gente está focado. É bom ter o apoio da torcida, ainda mais em casa com estádio lotado, isso motiva a gente”.

Nas últimas cinco partidas, o time gaúcho não sofreu gols e espera conquistar mais uma vitória na competição. Com 41 pontos, o Inter está na segunda posição do Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto a menos do que o líder São Paulo.