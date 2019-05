Inter recebe o Flamengo na primeira das três ‘finais’ consecutivas no Brasileiro

O Internacional disputa a primeira das “três finais consecutivas” que terá pelo Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, às 16 horas, no Beira-Rio, diante do Flamengo. A equipe do técnico Odair Hellmann, que perdeu na estreia para a Chapecoense, em Santa Catarina, por 2 a 0, vai enfrentar na sequência o Palmeiras, no Allianz Parque, e o Cruzeiro, em Porto Alegre.

O volante Edenílson aposta na força do Beira-Rio lotado para obter as vitórias e ir atrás do título, que não é conquistado pelo clube desde 1979, época em que o volante do time ainda era Paulo Roberto Falcão. “Ano passado só perdemos um jogo em casa. O Brasileiro, como é longo, dá chance de recuperação e é disso que vamos atrás.”

Hellmann tem garantido o retorno do atacante Paolo Guerrero e do capitão Rodrigo Dourado. O peruano está recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, sofrida diante do Alianza, em Lima, pela Copa Libertadores, na semana passada. Já o volante não sente mais dores no joelho esquerdo, após forte tratamento. Os dois não atuaram em Chapecó.

Hellmann também poderá contar com a dupla de zaga titular. Victor Cuesta e Rodrigo Moledo treinaram normalmente nesta terça-feira pela manhã e garantiram a escalação para o jogo. Na segunda-feira, os dois deixaram o treino mais cedo e preocuparam a comissão técnica.

A novidade no banco de reservas será o goleiro Danilo Fernandes, recuperado de uma série contusão no ombro direito. O atleta passou por cirurgia e há 275 dias. Seu último jogo foi em 29 de julho, na vitória por 3 a 0, diante do Botafogo, no Brasileirão do ano passado.

A partida também será marcada por uma homenagem ao zagueiro Juan, que atuou pela equipe gaúcha entre 2012 e 2015, e foi convidado pela diretoria do time gaúcho para comparecer ao Beira-Rio. No sábado, o ex-atleta se despediu do Flamengo, após a vitória sobre o Cruzeiro, no Maracanã, por 3 a 1.