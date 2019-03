Inter é derrotada pelo Eintracht Frankfurt em Milão e dá adeus à Liga Europa

Depois de ter amargado uma eliminação em casa na rodada final da fase de grupos desta Liga dos Campeões, a Inter de Milão também acabou caindo diante dos seus torcedores no confronto de volta das oitavas de final da Liga Europa, nesta quinta-feira, no estádio Giuseppe Meazza, ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Eintracht Frankfurt.

Os dois times haviam empatado por 0 a 0 no duelo de ida do mata-mata, na semana passada, na Alemanha, e a equipe italiana jogava por uma vitória simples em seus domínios para avançar na competição continental. Porém, já aos 6 minutos do primeiro tempo, o atacante bósnio Luka Jovic marcou o gol que garantiu o triunfo dos visitantes.

Assim, a Inter sofreu a sua segunda grande decepção nesta temporada europeia. No último dia 11 de dezembro, a equipe de Milão também dependia de uma vitória simples sobre o PSV, já eliminado, para avançar às oitavas de final da Liga dos Campeões, mas acabou empatando por 1 a 1 com o rival holandês e terminou o Grupo B do torneio na terceira posição.

Naquela ocasião, o time da Itália ficou logo atrás do Tottenham, que acabou avançando como vice-líder ao empatar por 1 a 1 com o Barcelona, na Espanha, no outro confronto que fechou esta chave naquele mesmo dia 11 de dezembro. E a equipe inglesa somou os mesmos oito pontos do clube italiano e só ficou à frente pelos critérios de desempate.

Com isso, agora o que restou à Inter é focar o Campeonato Italiano, no qual enfrentará o Milan no clássico deste domingo que valerá a terceira posição da tabela (apenas um ponto separa os rivais hoje). Já o Eintracht agora espera pela definição do seu rival nas quartas de final da Liga Europa, que será determinado por meio de sorteio realizado pela Uefa nesta sexta.

Outro time que assegurou há pouco a sua classificação à próxima fase do torneio continental foi o Villarreal, que venceu o Zenit, da Rússia, por 2 a 1, na Espanha. A equipe entrou em campo com uma vantagem confortável, pois no duelo de ida havia superado a equipe russa por 3 a 1, em São Petersburgo, na semana passada.