Inter de Milão chega a acordo com a Roma e anuncia a contratação de Nainggolan

A Inter de Milão anunciou nesta terça-feira a contratação do meio-campista Radja Nainggolan, em transferência que vai render à Roma valor estimado em 24 milhões de euros (cerca de R$ 105 milhões). Além da quantia, não confirmada pelos clubes, a Inter cederá o lateral-esquerdo Davide Santon e o meio-campista Nicolo Zaniolo.

“As condições foram alcançadas para fecharmos negócio. Ele é um jogador determinante e foi crucial para a Roma nesses últimos anos. Estamos felizes, definitivamente”, afirmou o diretor esportivo da Inter, Piero Ausilio, em declaração divulgada pelo site oficial do clube.

Aos 30 anos, Nainggolan assinou contrato por quatro anos com a Inter de Milão. Com passagens por Piacenza e Cagliari, o belga deixará a Roma após quatro temporadas e meia, e vai voltar a jogar sob o comando do técnico Luciano Spalletti, que treinou o jogador entre 2016 e 2017.

Nainggolan disputou 42 partidas na última temporada e marcou seis gols. Titular da equipe treinada por Eusebio Di Francesco, o meio-campista participou da campanha que levou a Roma à semifinal da Liga dos Campeões da Europa, competição na qual o clube foi eliminado pelo Liverpool.

Apesar do bom desempenho individual, Nainggolan ficou de fora da lista dos convocados da Bélgica para disputar a Copa do Mundo na Rússia. Embora o técnico espanhol Roberto Martínez não confirme, o comportamento polêmico seria a razão para excluir o jogador, que anunciou que não defenderá mais a seleção.