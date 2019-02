Inter celebra recuperação no Gaúcho com vitória sofrida

Foi apertado, mas o Internacional voltou a vencer no Campeonato Gaúcho, nesta segunda-feira, após três tropeços. O atacante Pedro Lucas entrou no decorrer do jogo e conseguiu se destacar, tendo participação na vitória por 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas ao sofrer a falta no lance que originou o único gol do duelo. Formado nas categorias de base do time, ele se mostrou muito contente com seu desempenho na partida.

“Acho que nosso time saiu muito bem. Não saiu meu gol, mas eu estou satisfeito e espero marcar no próximo jogo. Eu quase fiz o meu, mas tiraram em cima da linha. A torcida me acompanha desde a base e sabe que dou o sangue. Espero seguir assim. Eles podem esperar que vou dar sempre o meu melhor”, afirmou o atacante de 20 anos.

O lateral Zeca destacou a importância da vitória para a recuperação do Inter no torneio. O clube vinha de duas derrotas e um empate nas últimas três partidas pelo Estadual. Com a vitória, chegou a sete pontos, na quinta colocação. “A gente conversou muito sobre isso. Precisávamos dessa vitória. Sabemos da dificuldade do campeonato porque são times que marcam la atrás”, afirmou Zeca.

Autor do único gol da noite, já nos minutos finais, o zagueiro Rodrigo Moledo também valorizou o triunfo. “Criamos muitas oportunidades, bem mais que eles, e foi merecido sair com a vitória hoje”, finalizou o defensor.

Após a vitória em casa, o Inter voltará a campo pela sexta rodada no próximo domingo, às 17 horas. O time visitará o Juventude, em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi.