Inter cede empate ao Ceará e continua a cinco pontos do líder Palmeiras

O Internacional perdeu grande oportunidade de diminuir a diferença de pontos para o líder Palmeiras. O time gaúcho largou na frente contra o Ceará, mas cedeu o empate por 1 a 1 na tarde deste domingo, na Arena Castelão, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Inter continuou na vice-liderança, com 62 pontos, contra 67 do Palmeiras, que em outro duelo do dia empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, em Belo Horizonte. O Ceará, por sua vez, terminou mais uma rodada fora da zona de rebaixamento. O time cearense tem 38. O Vitória, primeiro dentro do descenso, soma 35.

De olho no líder Palmeiras, o Internacional não se intimidou com o Castelão lotado e saiu para cima do Ceará. A pressão acabou dando resultado. Aos 15 minutos, Leandro Damião recebeu pela direita, invadiu a área e chutou para defesa de Éverson. Ele ficou com a sobra e, desta vez, jogou para o fundo das redes.

A resposta do Ceará foi imediata, mas Marcelo Lomba apareceu para salvar um arremate de Ricardinho de fora da área. Porém, o Inter não se fechou e perdeu chance incrível de ampliar. Nico aproveito a falha de Éverson, tirou do goleiro e rolou para Damião. Richardson apareceu de surpresa para tirar a bola dos pés do atacante.

O Ceará foi se soltando aos poucos e buscou o empate aos 41 minutos. Leandro Carvalho puxou o contra-ataque e acionou Arthur. O atacante rolou para o meio da área e viu a bola encontrar Ricardinho. O meia só desviou para deixar tudo igual.

O segundo tempo começou mais devagar. O jogo ficou travado no meio de campo, com poucas chances de gol. A primeira do Ceará veio aos 17 minutos. Leandro Carvalho cruzou, Ricardinho apareceu como elemento surpresa e desviou para fora.

A partir daí, o jogo voltou a pegar fogo. Aos 24 minutos, Nico recebeu pela esquerda e cruzou para Damião. Éverson tirou com soco. O goleiro ainda brilhou na sequência ao pegar um chute de William Pottker.

Nos minutos finais, o Ceará fez uma verdadeira blitz no Internacional. A vitória, no entanto, não veio por detalhe. Leandro Carvalho avançou pela esquerda e chutou. Rodrigo Dourado salvou em cima da linha. No rebote, Cardona ainda arriscou, para defesa de Marcelo Lomba.

Na próxima rodada, o Ceará enfrenta o Bahia na quarta-feira, às 21h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Na quinta-feira, às 21h, o Internacional recebe o América Mineiro no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 1 INTERNACIONAL

CEARÁ – Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves (Valdo), Luiz Otávio e Felipe Jonatan; Edinho, Richardson e Ricardinho (Eder Luis); Calyson (Cardona), Arthur e Leandro Carvalho. Técnico Lisca.

INTERNACIONAL – Marcelo Lomba; Fabiano, Emerson Santos, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, D’Alessandro (Wellington Silva), Nico López e Patrick (Rossi); Leandro Damião (William Pottker). Técnico: Odair Hellmann.

GOLS – Leandro Damião, aos 15 e Richardson, aos 41 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS – Samuel Xavier e Richardson (Ceará); Emerson Santos, Rodrigo Dourado e D’Alessandro (Internacional).

RENDA – R$ 739.883,00.

PÚBLICO – 42.149 torcedores.

LOCAL – Arena Castelão, Fortaleza (CE).