Inscrições para o Amador de SB começam nesta sexta

As inscrições para o Campeonato Barbarense de Futebol Amador começam nesta sexta-feira (8). As equipes devem retirar a ficha e devolvê-la preenchida na sede da Seme (Secretaria Municipal de Esportes) até 8 de abril. A competição terá início no dia 27 do mesmo mês.

Dezesseis equipes estão qualificadas para o torneio: União São Fernando, Esmeralda, Lado Leste, Holanda, Bandeirantes, Romano, União Aparecida, PSV, Real Vista Alegre, Tubarão, Jardim Brasília, Garotos, Unidos do Inocoop, Unidos do Orquídea, Santa Fé e 1º de Maio/Ágape. Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Cada time pode inscrever, no máximo, 25 atletas. Apenas três deles podem ser de fora da cidade. Todos os jogadores devem apresentar documentação à Seme. A pasta está sediada na Rua Prudente de Moraes, 250, Centro.

O atual campeão é o São Fernando, que desbancou o Esmeralda na final de 2018, com uma vitória por 2 a 1.