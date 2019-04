Início do Brasileirão deve indicar quem será o goleiro titular do Santos

A derrota por 2 a 1 para o Vasco, em São Januário, na noite de quarta-feira, definiu a classificação do Santos às oitavas de final da Copa do Brasil e foi o compromisso final para a resolução de uma dúvida no time: quem será o goleiro titular da equipe para o Campeonato Brasileiro? Vanderlei e Everson disputam a vaga para a sequência da temporada e, por enquanto, o técnico Jorge Sampaoli não indicou quem vai ficar com a posição.

No Santos desde 2015, Vanderlei é titular do clube desde então e se tornou ídolo da torcida. O goleiro, porém, ganhou a concorrência de Everson nesta temporada, após a diretoria contratá-lo junto ao Ceará, diante dos pedidos de Sampaoli para contar no elenco com um jogador da posição que tivesse a característica de atuar bem com os pés, fazendo a saída de jogo, algo importante em seu modelo tático.

Nos primeiros meses da temporada, Sampaoli adotou um rodízio. Em geral, Vanderlei foi o escolhido para ser o titular no Campeonato Paulista. Já Everson recebeu a incumbência de atuar pela equipe nas competições de mata-mata – a Sul-Americana, na qual o Santos já foi eliminado, e a Copa do Brasil.

Anteriormente, Sampaoli indicou que optará entre um deles para ser titular no Brasileirão. E o Santos estreará no torneio no domingo, às 11 horas, quando vai visitar o Grêmio, em Porto Alegre. Assim, o mistério deverá chegará ao fim em breve.

Porém, após a partida com o Vasco em São Januário, Sampaoli evitou revelar se já definiu o seu escolhido. “Ainda não. São dois goleiros importantes. Vamos ver quem vai jogar no domingo já no início do Brasileirão em um jogo muito difícil contra o Grêmio”, desconversou o treinador em entrevista coletiva concedida no Rio.

Em 2019, Vanderlei foi escalado em 17 jogos do Santos, tendo sido vazado 17 vezes. Everson atuou apenas sete vezes, mas possui média melhor, de 0,43 gols sofrido por compromisso, pois só levou três gols.

No entanto, dois desses gols saíram na partida de quarta-feira contra o Vasco, sendo que Everson deu a impressão de ter falhado no segundo, marcado pelo zagueiro Ricardo, pois saiu da meta para tentar interceptar o cruzamento, oriundo de uma cobrança de escanteio, ficando no meio do caminho e sem conseguir realizar a defesa. Além disso, durante a etapa final, quase levou o terceiro ao deixar a meta para cortar lançamento de Marrony e trombar com Aguilar, vendo Marrony, de cobertura, bater para fora.