Inflado, União inicia pré-temporada com 37 peças

Reforçado por 12 atletas da base, o elenco do União Barbarense começou a treinar, nesta terça-feira (26), com 37 jogadores. O grupo conta com profissionais já contratados pelo clube e outros que ainda são avaliados pela comissão técnica. A atividade aconteceu no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

Das 16 contratações anunciadas pela diretoria, 11 se apresentaram ao clube no primeiro dia de trabalho. Os demais reforços devem chegar ao alvinegro nos próximos dias.

Os outros jogadores que treinaram nesta terça passam por um período de testes, inclusive os jovens da base. “Todos os jogadores que estão aqui são uma aposta nossa. Eu mesmo não vi a maior parte jogar, o pessoal da comissão também não viu”, disse o gerente de futebol Maurílio D’Elboux.

O União deve definir, nesta sexta-feira, os atletas que vão permanecer no elenco para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O divisor de águas será um jogo-treino contra a seleção amadora de Pirassununga. A partida está marcada para as 15 horas, no Antonio Guimarães. “O pessoal que a gente não conhece a gente pretende colocar na partida, para definir se fica ou não”, afirmou o técnico Denis Augusto.

A diretoria pretende, em princípio, inscrever 20 jogadores para a competição, seis a menos que o limite máximo, além de uma lista secundária com jovens da base. A ideia de D’Elboux é reforçar o time ao longo da primeira fase.

“Quando terminam a A2 e a A3, os jogadores podem jogar a Segunda Divisão. Então vão ter bons jogadores também depois. E nós temos a intenção de reforçar ainda mais depois, ver as posições que nós podemos estar carentes e trazer os jogadores certos”, comentou.

Jogadores em atividade pelo clube nesta terça-feira (26)

Goleiros

Daniel (C), Júlio Cesar (A), Vinícius (A) e Diogo (B)

Laterais

João Victor (C), Cris Samudio (C), Everton (A), Vitor Paulista (A), Augusto (A) e Lucas (A)

Zagueiros

Wilson Martinez (C), Jhonny (A), Leonardo Silva (A), Raphael (B), Vinicius (B) e Gabriel (B)

Meias

Edgar Herrero (C), Eduardo Moran (C), Ramon Britez (C), Léo Iseppe (C), Rodolfo (C), Matheus Mexicano (A), José Renato (A), Grigor (A), Diego Amorim (A), Giovane (B), Felipe (B), Brandão (B), Pedrinho (B) e Matheus Café (B)

Atacantes

Juninho (C), Jose Morinigo (C), Renan (A), Julcimar (A), Vinicius (B), Daniel (B) e Marcel Rubinho (B)

(C): Contratado

(A): Avaliação

(B): Base