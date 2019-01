Indefinição marca conselho técnico da Segunda Divisão

O Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual, deve ser disputado por 38 ou 39 times. A previsão é de Éder Duarte, advogado do Rio Branco. Tanto o Tigre como o União Barbarense vão participar da competição.

O Conselho Técnico do torneio aconteceu nesta terça-feira, na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol), em São Paulo. No entanto, a entidade informou ao LIBERAL que pretende definir o número de clubes participantes apenas na próxima semana. Foto: Rodrigo Corsi / FPF

Após a reunião, a FPF comunicou que os clubes presentes no congresso “têm até a próxima quinta-feira (31) para regularizar eventuais pendências para confirmar a participação”. Esse prazo, porém, contraria a resolução divulgada pela entidade no último dia 15.

O documento diz que a FPF impediria a participação, no Conselho Técnico, de clubes com “pendências financeiras junto à federação” e que não tivessem com o estádio regularizado. As agremiações ausentes do congresso também não poderiam disputar o campeonato, segundo o texto.

Os estádios Décio Vitta, do Rio Branco, e Antonio Lins Ribeiro Guimarães, do União, já estavam em ordem. Também não há apontamentos da FPF sobre eventuais pendências financeiras dos dois clubes.

No site da federação, 44 equipes aparecem como possíveis participantes da Segunda Divisão. Mas nem todas estavam representadas no Conselho Técnico. O Mogi Mirim, por exemplo, se ausentou, de acordo com Duarte.

O Rio Branco esteve representado pelo gerente de futebol Tiago Bernardi, pelo supervisor Benedito Aparecido Fusco, o Xororó, e pelo próprio Duarte. Do lado do União, havia o presidente Daniel de Castro, o Gordo, e o diretor de futebol, Maurílio D’Elboux.

Ao LIBERAL, a FPF se limitou a dizer que “dezenas de clubes” compareceram na reunião e que só vai “confirmar os clubes quando finalizarem os participantes”. A federação também não revelou por que estendeu o prazo para regularização de pendências.

Formato

A quarta divisão estadual, denominada Paulista Sub-23 da Segunda Divisão, vai começar no dia 7 de abril. As três primeiras fases serão no formato de grupo. Na primeira, haverá grupos de seis ou sete times – o número exato depende da quantidade de participantes. Em seguidas, 24 equipes avançam para a segunda fase e, depois disso, 16 se classificam para a terceira etapa.

Nas duas primeiras fases, a divisão dos clubes será por região. Na terceira, a FPF vai definir as chaves por meio de sorteio, que leva em consideração o índice técnico dos times. Após esta fase, os dois melhores de cada grupo vão para o mata-mata. Os finalistas garantem acesso para a Série A3 de 2020.

Cada clube pode inscrever no máximo 26 jogadores para o torneio, mais uma lista com atletas formados nas categorias de base e nascidos até 1998. Cada agremiação recebe R$ 35 mil de cota, além de 50 bolas, e terá isenção de taxa de arbitragem.