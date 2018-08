Incomodado com derrotas, Bahia quer reação contra o Ceará em Fortaleza

O técnico Enderson Moreira já começa a sentir os primeiros sinais de pressão no Bahia. Depois da derrota para o Santos por 2 a 0, a segunda nos último cinco jogos, o clube perdeu quatro posições e já passa a temer a zona de rebaixamento. Mesmo assim, o treinador garante que o elenco não caiu de rendimento depois da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, às 19h30, enfrenta o Ceará no estádio Presidente Vargas em jogo adiado da 15ª rodada.

“Queda de resultados. De rendimento, não. Temos tido um bom rendimento. Podem ver que nos resultados adversos, tivemos uma postura muito boa. A atuação tem se mantido constante. Tivemos um primeiro tempo contra o Santos muito bom, criamos situações claras para isso, e acabamos sofrendo uma derrota que realmente nos impossibilita de continuar pontuando, que é muito importante”, esclareceu o técnico.

Dentro de campo, ele vai ter dor de cabeça para escalar o tricolor baiano. Os zagueiros Douglas Grolli e Tiago sentiram um desconforto contra o Santos, foram reavaliados pelos médicos e não devem ter condição de jogo. Lucas Fonseca, poupado na última rodada, volta para o time titular ao lado de Everson, que já entrou no decorrer da partida. Além disso, o atacante Gilberto e o lateral Bruno também podem retomar à condição de titular.

As derrotas para Santos e Internacional mantiveram o Bahia com 22 pontos, colado na zona de rebaixamento. A Chapecoense, com 21, é o primeiro clube na degola. “Minha forma de trabalhar, a cobrança é constante em todos os atletas. Não falo de forma individual. As conversas que tenho são particulares. Mas estamos cobrando de todo mundo. Não tem ninguém satisfeito com o que já foi produzido. A gente quer sempre mais, está sempre cobrando mais, e tem que ser assim até o último jogo da temporada”, finalizou.