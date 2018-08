Igor Rabello minimiza possível interesse da Europa e garante foco no Botafogo

Um dos principais nomes do elenco do Botafogo nas últimas temporadas, o zagueiro Igor Rabello é constantemente alvo de rumores de transferência para clubes da Europa. Neste meio de ano não foi diferente, mas o jogador permaneceu no time carioca. Ele próprio reconheceu o interesse do exterior, mas garantiu que deseja cumprir seu contrato.

“Nem fico querendo informação e deixo as coisas acontecerem entre o Botafogo, meu pai e meu empresário. Estou feliz no Botafogo e pretendo ficar até cumprir o meu contrato”, declarou o jogador, que tem vínculo até o fim do ano que vem.

Nesta janela para transferências, rumores deram conta de que clubes da Itália e da Rússia sondaram o jogador de 23 anos. Há a possibilidade de que novas propostas cheguem no fim do ano, mas Rabello mostrou não ter interesse em sair.

O jogador reforçou seu compromisso com o Botafogo e só lamentou não poder estar em campo com a equipe na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, diante do Grêmio, fora de casa. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo no triunfo sobre o Sport, no fim de semana, e está suspenso.

“Aprendi com o Alberto Valentim a fazer poucas faltas com bastante treinos de posicionamento. O atleta sabe quando tem que cercar ou dar o bote. Se o cara estiver de costas, segura. Hoje em dia, as partidas são muito decididas nas bolas paradas”, declarou. “Agora, infelizmente estou suspenso. Sabia que isso aconteceria em algum momento.”