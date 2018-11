Igor Rabello exibe confiança no Botafogo: ‘Vamos brigar pela Sul-Americana’

O Botafogo conseguiu vencer o Internacional por 1 a 0 e colocou um ponto final à qualquer possibilidade de rebaixamento no Brasileirão. O duelo, válido pela 35.ª rodada da competição, porém, foi extremamente nervoso. Não à toa, foram quatro cartões amarelos, dois vermelhos e 13 minutos de acréscimo no segundo tempo.

Logo após o final da partida, o zagueiro Igor Rabello falou sobre o confronto e analisou o resultado. Com o triunfo, os donos da casa encaminharam uma vaga à Copa Sul-Americana e passam a sonhar até com um lugar na Libertadores.

“O jogo foi quente, muita confusão, mas faz parte. O Inter estava buscando o título, a gente estava buscando sair dessa situação em que estávamos. Então, todo mundo sabia que o jogo seria difícil. Mas, graças a Deus, saímos com a vitória. Agora, vamos brigar pela Sul-Americana”, prometeu na saída de campo.

Com os resultados deste final de semana, a equipe alvinegra se aproximou do G6. No momento, o time de Zé Ricardo ocupa a nona colocação, com 47 pontos, seis atrás do Atlético-MG, que fecha o grupo de classificados à Libertadores de 2019. Na sequência do Brasileirão, o Botafogo vai encarar Santos, Paraná e Atlético-MG.

“Não tem jogo fácil. Campeonato Brasileiro é isso aí. Vamos pensar no Santos e tentar a vitória lá. Vamos buscar chegar à pré-Libertadores”, completou. Um entusiasmo justificado pela sequência positiva do time. Esta foi a quarta vitória seguida do Botafogo, que antes tinha vencido o Corinthians por 1 a 0, o Flamengo por 2 a 1 e a Chapecoense por 1 a 0.