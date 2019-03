Igor Gomes se destaca e comemora seus gols contra o Ituano: ‘Papai do céu é bom’

Igor Gomes foi o destaque da vitória do São Paulo por 2 a 1, neste domingo, no estádio do Morumbi, na capital paulista, na primeira partida entre as duas equipes pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O meia marcou dois gols, um em cada tempo. O garoto de 20 anos, revelado nas categorias de base do clube, ainda não havia marcado gols na equipe profissional. De quebra, fez dois.

“Desde o meu primeiro ano de sub-20 venho jogando no Morumbi. Falei que queria fazer um gol aqui e me frustrava um pouco na base. Para você ver como o papai do céu é bom, no meu primeiro jogo como titular no profissional eu consegui fazer dois”, comemorou Igor Gomes.

Depois da boa atuação contra o Ituano, o jogador compartilha com os demais companheiros e o técnico interino Vagner Mancini a opinião de que o São Paulo fez a sua “estreia” na temporada.

“Não vou mentir. É um dos dias mais felizes da minha vida. Muito feliz porque venho trabalhando. Gostaria de parabenizar a nossa equipe. Essa fase desse torneio é um novo começo para nós. Tenho certeza que, daqui para frente, será uma nova história para o São Paulo”, completou.