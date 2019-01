Ibañez prevê boa dupla de zaga no Flu com Matheus Ferraz: ‘Excelente jogador’

O Fluminense terá uma nova dupla de zaga em seu time titular para a partida contra o Americano, nesta quinta-feira, em Saquarema (RJ), pela segunda rodada da Taça Guanabara – o primeiro turno do Campeonato Carioca. Autor do gol do empate do time tricolor na estreia contra o Volta Redonda, Ibañez terá Matheus Ferraz como companheiro desde o início – no último sábado, ele entrou durante o segundo tempo por causa de uma lesão muscular de Digão.

Ibañez fez questão de elogiar o zagueiro contratado junto ao América-MG. “É uma dupla nova, mas o Matheus Ferraz é bem experiente, já rodou por vários clubes. É um excelente jogador, no dia a dia nos damos bem e conversamos. Não vejo muita diferença. Sei que ele entrando ou qualquer outro, vai dar conta do recado. O entrosamento com o Digão nós tínhamos desde o ano passado. Mas tenho certeza que o Matheus vai entrar e se dar bem, dar conta do recado”, disse o zagueiro em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

No último sábado, no estádio do Maracanã, o Fluminense só conseguiu o empate contra o Volta Redonda nos últimos minutos. Ibañez comentou que o elenco está tranquilo com relação a tropeços neste início de ano. “A cabeça dos jogadores está boa e tranquila. Estamos trabalhando forte durante essa pré-temporada e nos preparando bem para que possamos fazer um ano muito bom e com bastante vitórias. Fiz um gol, dei sorte”, disse.

Sobre o novo técnico, Ibañez também teceu elogios a Fernando Diniz. “É uma tática totalmente diferente. Vemos que, para sair com o toque de bola, é bem diferente, mas nos adaptamos bem rápido. Pegamos bastante coisa nas primeiras semanas. O Fernando Diniz é um ótimo treinador, nos ajuda dando toques e mostrando como faz. Procuramos sempre prestar atenção no que ele fala para fazer melhor”, finalizou.

Para o jogo desta quinta-feira, o Fluminense obteve uma importante vitória nos tribunais nesta quarta para poder colocar em campo os seus reforços. O clube conseguiu reverter a decisão da Justiça do Espírito Santo sobre o “caso Richarlison” – o Real Noroeste cobra o não pagamento de valores referentes à venda do atacante ao futebol inglês -, que bloqueava as contas do clube e impedia novos registros de jogadores no sistema da CBF e da Ferj.

Assim, Yony González, Marlon, Mateus Gonçalves, Caio Henrique, Luiz Fernando, Nathan Ribeiro, Fernando Neto e Wellington Silva já podem ser regularizados. Eles terão que aparecer no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e no BIRA da Ferj até o final desta quarta-feira. Até o fim da tarde, Mateus Gonçalves, Marlon, Nathan Ribeiro e Luiz Fernando já foram registrados e têm condições de jogo.