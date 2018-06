Iate conhece os quatro semifinalistas de campeonato interno

Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

O Iate Clube conheceu, no último fim de semana, os semifinalistas do Campeonato Interno de Futebol Minicampo José Geraldo Lizzie. Os jogos serão neste sábado (16). Na primeira partida, às 14h15, Orion Cores enfrentará o Conceito. O outro confronto será entre Vistoria e Factoplast, às 16 horas. As equipes garantiram a classificação após a disputa das quartas de final.

Na Copa Suco Prat’s, as semifinais já começaram no último sábado (9), com a realização dos jogos de ida. Os times voltarão a se enfrentar neste sábado. A competição acontece no Clube Veteranos e tem três categorias: Intermediária, Sênior e Master.

No Flamengo, o Ecosu derrotou o Mag Sac Embalagens por 1 a 0 no jogo de ida das semifinais, na categoria Feminino da Campeonato Interno de Futebol Minicampo. No outro embate, a vantagem é do Z Sport, que bateu o Max Limp por 4 a 0. As partidas da volta vão ocorrer nos dias 16, entre Z Sport e Max Limp, e 23, entre Ecosu e Mag Sac Embalagens. A final está marcada para o dia 30.

No Clube do Bosque, o Orion Cores conquistou a terceira e última vaga direta para semifinais do Campeonato Esquilo de Futebol Society. Duas equipes já tinham garantido classificação: Castor Society e Líder Contábil. Os outros quatro participantes do torneio passarão por repescagem.

IATE CLUBE

Quartas de final do Campeonato Interno de Futebol Minicampo José Geraldo Lizzie

Categoria Livre

Vistoria 3 x 1 Têxtil PBS

Multimalhas 1 x 4 Conceito

Instituto Odair Dias 2 x 7 Factoplast

New Sport 2 x 5 Orion Cores

CLUBE DO BOSQUE

14ª rodada do Campeonato Esquilo de Futebol Society

Categoria Livre

Orion Cores 6 x 3 Z Sport

Castor Society 4 x 7 Varejão Tatu

Armec 5 x 13 Next

CLUBE VETERANOS

Semifinais do Campeonato Clube Veteranos – Copa Suco Prat’s

São Lucas Saúde 1 x 0 Joia Calçados (Intermediária)

Z Sport Artigos Esportivos 5 x 7 Optica Optilar (Intermediária)

Casa do Construtor 3 x 4 Status Representações (Sênior)

Pro Ar Condicionado 0 x 1 MSX Construtora (Sênior)

Gonzaga Engenharia 0 x 0 Não+Pelo (Master)

Help Parafusos 3 x 1 Rodonaves Transportes (Master)

FLAMENGO FUTEBOL CLUBE

Repescagem do Campeonato Interno de Futebol Minicampo

Jornal de Nova Odessa 4 x 4 Restaurante Sushidô (Jovem)

Irriga Ação 1 x 3 Kintal Lanches (Jovem)

Vasos São Vito/Multi Pontos Bordados 4 x 3 Miranda Serralheria/Estúdio Cimbre (Intermediária)

A&J Lavanderia/Cimentolit 1 x 2 Supermercados Pague Menos/EF Manute (Intermediária)

Blue Blood Jeans 3 x 1 Ecosu-Sucatas (Sênior)

São Lucas Saúde 2 x 4 Agropet Mineiro/KZA9 Tintas (Sênior)

Biscoitam/Sorvetes Naturais 4 x 4 Bolsavel (Super Sênior)

Samuel Veículos 2 x 2 Pastelaria do Porfírio/Verona (Super Sênior)

Semifinais do Campeonato Interno de Futebol Minicampo

Mag Sac Embalagens 0 x 1 Ecosu-Sucatas (Feminino)