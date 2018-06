Iago lamenta ausência de Zeca no Inter e pede pressão na marcação contra o Santos

Titular no Internacional no confronto deste domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro, o lateral-esquerdo Iago deu a receita para vencer o adversário paulista: pressão e marcação em cima da saída de bola do rival paulista, no duelo válido pela 11.ª rodada do Brasileirão.

“Temos que adiantar a marcação e ir para o campo de defesa deles, pressionando lá e tentando fazer os gols”, disse o lateral, que exaltou o bom momento da equipe colorada, invicta há seis jogos e presente no grupo da frente da tabela, com 16 pontos.

“A gente vem jogando e pegando mais confiança. A nossa marcação está bem encaixada na defesa e no ataque”, enalteceu. “Não tem muito o que falar do Santos. Eles têm qualidade, mas nós temos uma das melhores defesas do campeonato. Isto mostra que o nosso time está bem”, completou o jogador.

Zeca, com uma lesão muscular na coxa, não poderá rever o Santos, seu ex-time de onde saiu de forma conturbada. Iago lamentou a ausência do lateral mas deu confiança a Fabiano, provável substituto na direita. “A gente sabe que o Zeca é um grande jogador, mas o Fabiano também é excelente”, afirmou.

Sobre o possível interesse do Benfica em seu futebol, o jogador garantiu estar tranquilo e só pensando no Internacional. “Estou bem tranquilo, pensando em jogar com a camisa do Inter. Isso eu deixo para o meu empresário e a diretoria resolverem.”