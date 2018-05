Hyoran celebra chances no Palmeiras, mas despista sobre titularidade

Elogiado pela torcida e pelo técnico Roger Machado, o meia Hyoran vai ganhando cada vez mais chances no Palmeiras. De esquecido, o jogador contratado ainda no fim de 2016 se tornou peça de confiança do treinador e tem visto as arquibancadas pedirem seu nome a cada partida. O crescimento no elenco foi celebrado pelo jogador, que, no entanto, ainda não sabe quando terá uma chance como titular.

“Já tive uma oportunidade na Libertadores e isso me surpreendeu. Não sei falar se está perto ou está longe (de ser titular), não conheço a cabeça do Roger e não sei o que acontecerá no próximo jogo. Tenho de trabalhar e, se a oportunidade estiver próxima, tenho de aproveitar da melhor maneira”, declarou nesta terça-feira.

Hyoran vem entrando com frequência nas últimas partidas e inclusive marcou um belo gol na derrota de sábado para o Sport, pelo Brasileirão. Trata-se de uma alternativa importante para Roger diante da má fase de Lucas Lima e da perda de Guerra, lesionado. No momento, porém, o jovem meia de 25 anos prefere apenas celebrar o espaço conquistado.

“Venho buscando o meu espaço desde que cheguei ao Palmeiras. Pela qualidade do grupo, nunca foi fácil e não será fácil agora. Buscar vaga de titular é muito difícil, o nosso grupo é de qualidade. O Roger sabe conduzir muito bem o grupo, continuarei buscando o meu espaço e trabalharei da mesma maneira”, disse.

O jogador explicou que não foi só seu futebol que mudou nos últimos meses, mas também sua rotina fora de campo. “Mudei a minha alimentação e isso mudou a minha vida. Uma alimentação que por vezes não era tão regrada. Eu não tinha muita vontade de comer, mas sabia que tinha de comer porque me faria bem. Isso, aliado ao trabalho na academia, foi dando resultado”, falou.