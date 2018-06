Hudson treina em dia de folga do São Paulo e avança em recuperação de lesão

Apesar da folga desta quinta-feira para o elenco do São Paulo, o volante Hudson foi ao CT da Barra Funda para avançar no tratamento de uma contratura muscular na coxa direita e vive a expectativa de jogar no sábado contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogador sofreu a lesão no clássico do fim de semana passado com o Palmeiras (derrota por 3 a 1). Precisou ser substituído por Petros no intervalo de jogo e desde então trabalha no Reffis para voltar a ficar à disposição do técnico Diego Aguirre.

Nesta quinta, ele trabalhou com bola, orientado pelo preparador Fernando Piñatares, e também fez exercícios de velocidade e reflexo com alternância de intensidade. Sem o volante, Petros foi titular contra o Internacional, na última quarta. Jucilei também foi poupado, dando lugar a Liziero.

O restante do elenco do São Paulo se reapresenta nesta sexta para fechar a preparação para o duelo em Curitiba. O clube paulista, que ficou invicto até a nona rodada e chegou à vice-liderança, caiu posições depois perder o clássico e empatar com os gaúchos.