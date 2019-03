Hudson desabafa contra planejamento e diz que São Paulo precisa melhorar

O volante Hudson, do São Paulo, não demonstrou alegria para comentar na noite desta quarta-feira a classificação do time para as quartas de final do Campeonato Paulista. Depois da vaga estar assegurada com o empate por 1 a 1 com o São Caetano, o jogador disse que o time teve o planejamento para a temporada “quebrado” e cobrou melhoras, após atuações ruins e resultados pífios neste início de ano.

Hudson disse que a campanha da equipe na primeira fase foi frustrante, em entrevista ao canal Premiere. “Sabemos que estamos muito abaixo do que podemos estar. Tivemos um planejamento de pré-temporada que foi quebrado, sofrendo com lesões e mudanças de posição”, afirmou o jogador. O São Paulo passou em segundo lugar do Grupo D e terá pela frente o Ituano na próxima fase do Estadual.

Eliminado na fase preliminar da Copa Libertadores, o São Paulo terá pela frente, além do Campeonato Paulista, o início do Campeonato Brasileiro, marcado para o fim de abril, assim como a Copa do Brasil, com estreia marcada para as oitavas de final, em maio. A equipe também aguarda a chegada do treinador Cuca, que se recupera de tratamento cardiológico e se apresenta ao clube no próximo mês.

Diante de compromissos mais difíceis pela frente, como o mata-mata do Paulista e demais competições, Hudson disse que o time precisa jogar melhor e citou que a possível volta do São Paulo ao Morumbi pode ajudar. “É um outro campeonato, com mata-mata, vamos com outro espírito e teremos o Morumbi de volta. E o São Paulo precisa melhorar muito”, afirmou o volante. O estádio são-paulino esteve interditado nas últimas semanas após ter sido afetado pelas chuvas.

O São Paulo fechou a primeira fase do Campeonato Paulista com a nona melhor campanha e crises internas. A última delas foi o desentendimento entre o técnico Vagner Mancini e o goleiro reserva Jean, que se irritou ao ser cobrado pela derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no último sábado.