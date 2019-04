Hudson completa cinco anos no São Paulo e festeja bom momento do timeno Paulistão

Quando entrar em campo neste domingo para disputar o seu 180.º jogo com a camisa do São Paulo, o volante Hudson estará comemorando cinco anos de clube. Aos 31 anos, ele teve bons e maus momentos, mas nunca desistiu de mostrar serviço e tem contrato até 31 de dezembro de 2021. Com a necessidade de atuar como lateral-direito, assumiu a posição e ajudou no crescimento do time na reta final do Campeonato Paulista.

“Tenho quase 200 jogos pelo São Paulo, uma marca significativa na minha carreira. E esta atmosfera de final contra um rival me motiva bastante. A torcida abraçou o nosso time novamente e tenho certeza de que fará uma grande festa, no Morumbi, para empurrar a equipe. O estádio estará lotado e que a gente possa aproveitar este momento especial para desenvolver o nosso futebol”, disse o volante, em entrevista ao site do clube.

Experiente, Hudson sabe que a decisão do Estadual contra o rival Corinthians é uma oportunidade incrível para esse grupo mostrar talento. O São Paulo não conquista um título desde 2012, quando venceu a Copa Sul-Americana, e esse jejum de conquistas incomoda a torcida, os dirigentes e os próprios jogadores que terão a chance de acabar com isso.

“O apoio do torcedor é essencial em momentos como este porque o futebol é movido por confiança. E isso vem da energia positiva que a torcida transmite ao jogador. Temos recebidos inúmeras mensagens de apoio, confiança e motivação. E isso nos deixa cada vez melhor para buscarmos uma grande performance no domingo. O incentivo do torcedor é imprescindível para um clube da grandeza do São Paulo”, afirmou.

Hudson conta que o grupo tricolor foi se fortalecendo e aprendendo com as derrotas. A eliminação na Copa Libertadores doeu, mas foi superada. “E agora temos uma nova identidade. Estamos na final e passamos por grandes adversários, como Ituano e Palmeiras, que fizeram campanhas melhores na primeira fase. Crescemos no momento certo, contamos com o apoio da torcida e vamos melhorar ainda mais para buscar o título. O elenco quer dar uma resposta positiva e, assim, retribuir o incentivo do torcedor”, completou.