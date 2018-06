Holanda e Lado Leste completam semifinais do Amador de S.Bárbara

Holanda e Lado Leste conquistaram as duas últimas vagas para as semifinais do Campeonato Barbarense de Futebol Amador. As equipes carimbaram a classificação ao vencerem seus jogos neste sábado, pela terceira e última rodada da segunda fase.

O Holanda ficou com a vitória no confronto direto com o Romano, pelo placar de 3 a 1. Com esse resultado, o Romano foi ultrapassado pelo Lado Leste, que bateu União Aparecida por 3 a 2.

A segunda fase terminou com o São Fernando como melhor equipe. O líder do Grupo D venceu todos seus compromissos nesta etapa, está invicto e também avançou para as semifinais, junto do Esmeralda.

3ª rodada da 2ª fase

Holanda 3 x 1 Romano

São Fernando 5 x 0 Bandeirantes

União Aparecida 2 x 3 Lado Leste

Esmeralda 7 x 0 PSV/Zabani

Semifinais

SÁBADO (30/06) – 15h30

Holanda x Esmeralda

S. Fernando x Lado Leste